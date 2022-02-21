Насіння з неба: в Австралії дрони висіяли 45 тисяч гектарів соняшнику

Безпілотник також обробляє саджанці.
В Австралії вперше у світі за допомогою безпілотника висіяли 45 тисяч гектарів соняшнику.
Про це роповіли у ТСН.Ранок 21 лютого.
Посіяти культуру фермеру вдалося лише з дванадцятої спроби. Раніше вважалося, що висівання соняшнику дронами неможливе, тому що серед рядочків потрібен був проміжок, а робот так сіяти не вміє.
Як кажуть експериментатори, нові методи посадження менше шкодять поверхні землі. Подивитися на посів, який зробили дрони, прийшли десятки людей. Незабаром збиратимуть урожай. Зараз квітка цвіте.
"Це перший урожай соняшнику в світі повністю посаджений за допомогою ось такого величезного сільськогосподарського безпілотника. Дрон висіває насіння, а згодом апарат і удобрює посіви. Єдине, чого не може дрон, це зібрати культуру", - каже фермер Роджер Вудс.
Як повідомлялося, в Австралії тестують надсучасний спосіб саджання дерев за допомогою дронів. Завдяки безпілотним літальним апаратам у найближчі два роки хочуть виростити сотні мільйонів рослин. Ініціатори вважають, що цей метод здатний вирішити проблему вирубування лісів.
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