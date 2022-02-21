Насіння з неба: в Австралії дрони висіяли 45 тисяч гектарів соняшнику

Насіння з неба: в Австралії дрони висіяли 45 тисяч гектарів соняшнику

Безпілотник також обробляє саджанці.

В Австралії вперше у світі за допомогою безпілотника висіяли 45 тисяч гектарів соняшнику.

Про це роповіли у ТСН.Ранок 21 лютого.

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Посіяти культуру фермеру вдалося лише з дванадцятої спроби. Раніше вважалося, що висівання соняшнику дронами неможливе, тому що серед рядочків потрібен був проміжок, а робот так сіяти не вміє.

Як кажуть експериментатори, нові методи посадження менше шкодять поверхні землі. Подивитися на посів, який зробили дрони, прийшли десятки людей. Незабаром збиратимуть урожай. Зараз квітка цвіте.

В Австралії вперше у світі за допомогою безпілотника висіяли 45 тисяч гектарів соняшнику

"Це перший урожай соняшнику в світі повністю посаджений за допомогою ось такого величезного сільськогосподарського безпілотника. Дрон висіває насіння, а згодом апарат і удобрює посіви. Єдине, чого не може дрон, це зібрати культуру", - каже фермер Роджер Вудс.

Як повідомлялося, в Австралії тестують надсучасний спосіб саджання дерев за допомогою дронів. Завдяки безпілотним літальним апаратам у найближчі два роки хочуть виростити сотні мільйонів рослин. Ініціатори вважають, що цей метод здатний вирішити проблему вирубування лісів.

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