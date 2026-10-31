Насправді вони ховаються в океані: ексрозвідник і адмірал США розповіли про підводні бази НЛО

Підводна база НЛО / Візуалізація ШІ / © Фото з відкритих джерел

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Людство досі не має підтверджених доказів контакту з позаземною цивілізацією. Однак деякі колишні американські військові та дослідники непізнаних аномальних явищ припускають, що НЛО можуть перебувати не лише в небі, а й під водою — у важкодоступних районах океану.

Про це пише Daily Mail.

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Чому колишній адмірал США вважає океан ідеальним сховком для НЛО

Контрадмірал ВМС США у відставці Тім Галлаудет, який раніше також виконував обов’язки керівника Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), висловив цю думку під час подкасту Hang Out with Sean Hannity.

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На його переконання, океанські глибини можуть бути зручним місцем для перебування невідомих об’єктів, оскільки значна частина підводного світу залишається недостатньо дослідженою. За словами Галлаудета, науковці за допомогою дронів, буїв та автономних поплавців дослідили лише близько 10% об’єму океану. Він також зазначив, що понад 70% океанського дна досі не нанесено на карти.

«Якби їм потрібно було кудись зникнути, щоб певний час залишатися непоміченими, куди б ви пішли? Ви б обрали найбільш недосліджену ділянку світу. А це океан», — пояснив колишній адмірал.

Галлаудет також розповів про відеозаписи, на яких, за його словами, зафіксовано невідомі об’єкти, що рухаються під водою, а потім виходять на поверхню без помітного сплеску чи хвиль.

«Воно входить в океан — і жодного збурення води», — описав він один із таких епізодів.

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Колишній військовий стверджує, що деякі об’єкти здатні розганятися до швидкості, вищої за швидкість звуку, не створюючи характерного звукового удару. Він визнає, що такі можливості важко пояснити відомими технологіями. Водночас самі відеозаписи та їхня інтерпретація не були представлені в матеріалі для незалежної наукової перевірки.

У 2024 році Галлаудет свідчив під присягою перед Конгресом США про інцидент 2015 року під час навчань авіаносної ударної групи. За його словами, тоді військові повідомляли про небезпечне зближення з невідомими об’єктами, а електронне повідомлення з терміновим звітом про подію згодом зникло.

Уфолог заявив, що знайшов вхід до підводної бази прибульців біля Канади

На тлі заяв Галлаудета дослідник НЛО Скотт Ворінг повідомив про нібито виявлений підводний тунель поблизу канадської території Нунавут. Він стверджує, що знайшов на зображеннях морського дна велику темну ділянку, яку вважає входом до прихованої бази іншопланетян.

За оцінкою Ворінга, утворення має понад 3000 футів — близько 914 метрів — у поперечнику та розташоване приблизно за 32 фути, або майже 10 метрів, під поверхнею води.

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«Я знайшов вхід до підводної бази прибульців, і він розташований у найвіддаленішій частині північної Канади, яку тільки можна уявити», — написав дослідник на своєму сайті UFO Sightings Daily.

Він назвав утворення величезним тунелем, через який невідомі істоти нібито можуть непомітно входити до бази та залишати її. Ворінг навіть запропонував відправити туди дистанційно керований або автономний підводний апарат, який зміг би дослідити об’єкт і зняти його зображення. Така місія, за його задумом, могла б тривати кілька днів.

Схожі заяви Ворінг робив і раніше: у вересні він повідомляв про гігантську аномалію на дні океану поблизу Папуа Нової Гвінеї, яку також вважав підводною базою іншопланетян.

Однак жодних незалежних гідролокаційних досліджень, знімків із підводних апаратів чи наукових висновків, які підтверджували б існування тунелю або штучної споруди, не представлено. Твердження про його зв’язок із прибульцями залишається припущенням самого уфолога.

Ексрозвідник США також заявив про велетенську базу під водою

Подібну версію озвучував і Девід Груш — колишній співробітник американської розвідки, який 2023 року виступав під присягою перед Конгресом США. Тоді він заявляв про існування секретних програм, пов’язаних із пошуком і дослідженням літальних апаратів нелюдського походження.

На початку жовтня 2026 року в інтерв’ю Джо Рогану Груш розповів про можливий великий об’єкт на дні океану, який, за його словами, може бути базою невідомої цивілізації.

«Є очевидно щось на кшталт бази операцій у певних місцях. Вона велика. Я не знаю, коли вона там з’явилася», — сказав Груш.

Він порівняв її розміри з кількома міськими кварталами та додав, що з цього об’єкта «щось прибуває і щось відлітає». Водночас співрозмовник Рогана зауважив, що подробиці стосуються чутливої інформації про підводну діяльність ВМС США, тому він не може розкривати більше.

Груш стверджував, що його відомості походять із документів про надсекретні програми, відеозаписів і свідчень людей, які працювали в державних та військових структурах. Однак конкретного місця розташування такої бази він не назвав, а незалежних доказів її існування у відкритому доступі немає.

Версії про можливі підводні бази прибульців фігурували й у розсекречених документах Пентагону про НЛО. У матеріалах згадували припущення дослідників про приховану базу на підводному плато Сікамор-Нолл біля узбережжя Каліфорнії.

Чи є докази існування підводних баз прибульців

Попри заяви колишніх військових та уфологів, на сьогодні немає науково підтверджених доказів існування підводних баз іншопланетян. Невідомий аномальний об’єкт (UAP) — це визначення для явища, яке не вдалося ідентифікувати за наявними даними, а не доказ його позаземного походження.

У NASA наголошують, що агентство не виявило достовірних доказів існування позаземного життя або того, що непізнані аномальні явища пов’язані з прибульцями. А в історичному звіті Офісу з розв’язання аномалій у всіх сферах (AARO) Міністерства оборони США за 2024 рік зазначено, що жодне офіційне американське розслідування не підтвердило позаземне походження зафіксованих явищ.

Тож океан справді залишається одним із найменш досліджених середовищ на планеті, а повідомлення про незвичайні об’єкти під водою продовжують привертати увагу. Але між невивченими ділянками морського дна та твердженнями про приховані бази прибульців поки що немає доведеного зв’язку.

Тим часом повідомлення про незрозумілі об’єкти над океанами та суходолом продовжують з’являтися. 29 жовтня пілоти пасажирського літака над американським штатом Огайо розповіли про зустріч із великим сріблястим об’єктом незвичайної форми. Авіадиспетчери не побачили його на радарах, а організація NUFORC зафіксувала свідчення екіпажу та описала загадковий об’єкт у формі гігантської таблетки. Водночас його походження залишається невстановленим.

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