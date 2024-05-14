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Наступ Росії на Харківщину: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чим він закінчиться

Наступ Росії на Харківщину: переможниця "Битви екстрасенсів" передбачила, чим він закінчиться

Наступ РФ на Вовчанськ Харківської області. Колаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Тарологиня зробила передбачення стосовно ситуації на Харківщині.

Наступ Росії на Харківщину у 2024 році може бути невдалим, проте окупанти все ж можуть захопити Вовчанськ та ще кілька населених пунктів. 

Про це на своєму ютуб-каналі сказала переможниця "Битви екстрасенсів", тарологиня Яна Пасинкова.

 Тарологиню запитали, чи загроза окупації Вовчанська, на що вона відповіла, що так. 

"Є загроза - і Вовчанська, і тим містечкам та селищам, що ще глибше. Ми бачили історію, що вони йдуть - дуже весело та сміливо і у якийсь момент - бум і їх накриває. Хай так і буде", - сказала вона. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше Яна Пасинкова передбачила, що війна в Україні триватиме доти, поки Росія не зазнає поразки та налякається. Вона наголосила, що лише за таких умов можливе спокійне життя. 

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