"Наступ з Білорусі буде": передбачення тарологині

Тарологиня, астрологиня Лана Александрова вважає, що наступ окупантів можливий з території Білорусі.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

"Вони реально обговорюють цю тему. Дивіться карта дороги - наступ з Білорусі буде, але не у тому місці, де ми очікуємо. Вони прощупують, моніторять все. І на якесь містечко, де були вже прильоти, будуть йти. І проблема у тому, що є група людей, які за гроші готова провести росіян. Це можуть бути люди "при виконання". Спроба буде. Я не скажу, що ця спроба буде вдала. Але вони намагатимуться десь прорватись", - сказала вона.

Астрологиня зазначила, що наступ буде поруч із Волинню. Вона додала, що окупанти шукатимуть обхідні шляхи, щоб уникнути українських фотифікацій.

"Це ніби не Волинь, але поруч", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше відомий астролог Алакх Ніранжан передбачив, коли Україна перехопить ініціативу на полі бою. Також він назвав найкривавіший місяць війни.

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