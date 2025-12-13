“Наступного разу принесу мангал”: пасажир зварив собі каву просто в літаку

Блогер влаштував на борту літака справжній перфоманс, приготувавши собі свіжий еспресо / © pixabay.com

Користувач TikTok Озан Четінкая, який називає себе «домашнім баристою», шокував попутників та інтернет-спільноту своїм перформансом на борту літака.

Як пише People, чоловік зафільмував весь процес приготування «елітної» кави просто на відкидному столику в економкласі літака

Як це виглядало

На відео Озан дістає заздалегідь зважені кавові зерна і засипає їх у ручну кавомолку. Після цього він пересипає мелену каву у холдер і готує еспресо за допомогою портативної машини, якою керує через телефон.

Щоб додати процесу максимальної «естетики», він навіть не став пити з паперового стаканчика, а дістав власну керамічну чашку для еспресо.

«Нестерпний пасажир»

Відео миттєво викликало шквал емоцій. Багато користувачів назвали таку поведінку «показухою» та проявом егоїзма.

«Ти можеш прожити без еспресо, поки не приземлишся», — написав один із коментаторів.

«Якби я почув звук перемелювання кавових зерен на висоті 35 тисяч футів, я б сказав пілоту розвертатися», — додав інший.

Ще один користувач пожартував: «Наступного разу, коли я полечу, я візьму з собою портативний мангал і посмажу стейки».

А комусь сподобалося

Втім, знайшлися й ті, хто став на захист кавомана. Люди зазначали, що запах свіжозмеленої кави набагато приємніший, ніж запах розігрітої їжі чи знятого взуття.

«Чому люди такі злі? Я б насолоджувався запахом свіжої кави, це один з моїх улюблених ароматів», — прокоментував один із глядачів.

Інший додав радикальніше: «Якби я відчув запах свіжого еспресо на своєму рейсі і мені б не дали, я б збожеволів».

Окремим питанням для дискусії стало те, як Озану вдалося пронести весь цей арсенал через службу безпеки аеропорту (TSA).

«Як все це дозволили на літаку, а мій сонцезахисний крем — ні?» — дивуються в коментарях.

Нагадаємо, у німецькому аеропорту двоє пасажирів прорвалися у закриту зону та вибігли просто на злітний майданчик, намагаючись наздогнати літак, який уже розпочав руління до злітної смуги. Чоловіки намагалися привернути до себе увагу екіпажу, активно розмахуючи руками, проте їх швидко затримали співробітники аеропорту та передали поліції.