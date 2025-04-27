Наступний Папа може стати останнім: що приховує пророцтво про майбутнє Ватикану

Книга, відома як "Пророцтво тата", була вперше опублікована в 1595 монахом-бенедиктинцем Арнольдом Віоном. / © Daily Mail

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Поки католики світу оплакують смерть Папи Франциска у віці 88 років, у Ватикані готуються до конклаву для обрання його наступника. Та серед віруючих і дослідників знову згадується загадкове “Пророцтво пап”, написане понад 400 років тому.

Про це розповідає Daily Mail.

Йдеться про книгу бенедиктинця Арнольда де Війона 1595 року, яка базується на видіннях святого Малахія, архієпископа Арми. У ній викладено серію латинських фраз, які начебто описують кожного Папу від Целестина II (1143 рік) і до сьогодні.

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Останній запис особливо тривожний: у ньому йдеться про “Петра Римлянина”, який стане останнім понтифіком. Під його правлінням мають статися великі лиха, руйнування Риму та кінець папства. Пророцтво завершується словами: “Місто на семи пагорбах буде зруйноване, і страшний суддя судитиме свій народ”.

Ці побоювання підживлюються тим, що серед головних претендентів на посаду Папи нині є троє кардиналів на ім’я Петро.

Раніше деякі намагалися пов’язати пророцтво з Папою Франциском через його родинне ім’я — Джованні ді П’єтро ді Бернардоне, однак більшість вчених вважають це збігом.

До пророцтв долучають і передбачення Нострадамуса, зроблені ще в XVI столітті. У своїх віршах він згадував смерть “дуже старого понтифіка” та ослаблення позицій католицької церкви, а також натякав на обрання нового Папи, пов’язаного з “великим королем” і молодим наступником.

Попри похмурі припущення, більшість дослідників закликають ставитися до цих пророцтв із обережністю та не сприймати їх буквально.

Раніше ми писали, що у світі розгортається активне обговорення можливої зміни глави Католицької церкви після смерті Папи Римського Франциска. Станом сьогодні найімовірнішим кандидатом користувачі вважають держсекретаря Ватикану П’єтра Пароліна.