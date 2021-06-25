Науковці розповіли, який овоч знижує ризик інсульту

Цей овоч багатий на антиоксидант лікопін.

Науковці заявили що томати здатні знизити ризик інсульту. Вчені проаналізували здоров'я понад 1000 фінських чоловіків, спостереження в середньому тривало 12 років. За цей період близько 70 чоловіків зіткнулися з інсультом.

Про це пише American Academy of Neurology Journals.

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У тих, хто споживав більше томатів, ризик інсульту знизився на 55%. Порівняння проводилося з тими, хто не вживав овочі. Для інсульту, пов'язаного з тромбами, зниження ризику склало 59%.

Спеціалісти зазначають, що помідори багаті на антиоксидант лікопін. Його високий рівень в крові захищає від інсульту. Вчені виявили, що з 259 чоловіків з високим рівнем лікопіну тільки в 11 стався інсульт.

Нагадаємо, науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти до аптеки за снодійним.

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