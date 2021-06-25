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Науковці розповіли, який овоч знижує ризик інсульту

Науковці розповіли, який овоч знижує ризик інсульту

Pexels

Цей овоч багатий на антиоксидант лікопін.

Науковці заявили що томати здатні знизити ризик інсульту. Вчені проаналізували здоров'я понад 1000 фінських чоловіків, спостереження в середньому тривало 12 років. За цей період близько 70 чоловіків зіткнулися з інсультом.

Про це пише American Academy of Neurology Journals.

У тих, хто споживав більше томатів, ризик інсульту знизився на 55%. Порівняння проводилося з тими, хто не вживав овочі. Для інсульту, пов'язаного з тромбами, зниження ризику склало 59%.

Спеціалісти зазначають, що помідори багаті на антиоксидант лікопін. Його високий рівень в крові захищає від інсульту. Вчені виявили, що з 259 чоловіків з високим рівнем лікопіну тільки в 11 стався інсульт

Нагадаємо, науковці розказали, які фрукти та овочі сприяють поліпшенню сну. Якщо у вас періодично виникають проблеми зі сном, не варто відразу бігти до аптеки за снодійним.

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