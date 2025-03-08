Науковці виявили користь від вживання лайливих слів

Під час експерименту люди, які лаялися, менше відчували біль і виявляли більшу фізичну витривалість.

Науковці виявили, що використання лайливих слів допомагає людям легше переносити біль та збільшує фізичну силу. Тепер вони вивчають механізми цього феномену, а також можливість його застосування в медичних цілях.

Про це пише The Washington Post.

Психолог Річард Стівенс з Університету Кіла (Велика Британія) разом із колегами провів експеримент, учасники якого занурювали руку в крижану воду. При цьому одна група повторювала лайливе слово, а інша — щось нейтральне.

Як з’ясувалося, ті, хто лаявся, могли терпіти холод довше та відчували менше болю.

Схоже дослідження провели серед носіїв англійської та японської мов і, хоча в Японії лайка має меншу значущість, ефект залишався тим самим: лайливі слова допомагали людям терпіти біль довше.

Команда Стівенса також перевірила, чи впливає лайка на фізичну продуктивність за допомогою анаеробного тесту на велотренажері. Як виявилося, ті, хто використовував лайку під час виконання вправи, показали кращі результати.

Дослідники припустили, що лайка допомагає розслабитися і активувати механізм психологічного розгальмування, який дозволяє докладати більше зусиль і знімати обмеження, які ми самі собі встановлюємо.

Дослідник Нік Вашмут із Самфордського університету (США) вважає, що лайка може стати своєрідними “ліками” в больовій терапії.

За його словами, найбільш ефективним є вживання найбільш емоційно насиченого лайливого слова з інтервалом від однієї до трьох секунд.

Нік Вашмут додав, що оскільки у багатьох громадських місцях не сприймають голосну лайку, тривають дослідження, які повинні виявити, чи має такий самий ефект лайка, промовлена подумки.

Нагадаємо, чоловік залишився здивованим результатом після того, як за годину зробив 500 відтискань від підлоги.

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