Науковці виявили зброю з іншопланетного металу: знахідці 3000 років

На металевому наконечнику стріли, який датується періодом бронзового віку, виявили ізотопи алюмінію-26, які не зустрічаються в природі на Землі.

Міжнародна група геологів та істориків виявила, що наконечник стріли, який зберігається в Бернському історичному музеї, був виготовлений з метеоритного заліза.

У публікації в Journal of Archaeological Science дослідники описують атрибути наконечника стріли та те, звідки, на їхню думку, взявся матеріал, з якого вона була виготовлена.

Наконечник стріли було знайдено у Мерігені, поселенні бронзового віку на території Швейцарії, населеному приблизно з 900 по 800 рік до нашої ери.

Тестування наконечника стріли показало, що він частково виготовлений з ізотопів алюмінію-26, які в природі не зустрічаються на Землі. Вони також знайшли сплав заліза та нікелю, який раніше виявляли лише в метеоритах.

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Дослідники відзначили, що місце, де було знайдено наконечник стріли, розташоване менш ніж за вісім кілометрів від місця, де метеорит Тваннберг врізався в землю, що робить його ймовірним джерелом заліза, яке використовувалося для виготовлення наконечника стріли.

Але при більш детальному розгляді команда виявила, що концентрації германію та нікелю не збігаються. Це змусило їх шукати інше джерело.

Пошук у геологічній базі даних показав, що в Європі було знайдено лише три метеорити з правильною комбінацією металів: один у Чехії, інший в Іспанії та третій в Естонії.

Дослідники припускають, що наконечник стріли було виготовлено з метеоритного заліза в Естонії, а потім транспортовано до Швейцарії через торгові мережі бронзового віку, відомі як “бурштинові шляхи”.

Команда також виявила на наконечнику стріли залишки смоли, яка, як вони припустили, була клеєм. Це свідчить про те, що наконечник стріли був прикріплений до якогось древка.

Нагадаємо, раніше археологи в Кенії виявили одні з найдавніших кам'яних знарядь, які коли-небудь використовували стародавні люди. Їхній вік налічує 2,9 мільйона років.

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