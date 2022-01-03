Науковці знайшли давні сліди динозаврів, яким понад 200 мільйонів років - фото

Про те, що сліди належать ранньому родичу динозаврів, свідчать великі розміри та форма відбитків.

На пляжі міста Пенарт, що на півдні Уельсу (Велика Британія), знайшли давні відбитки. Експерти вважають, що вони належать ранньому родичу динозаврів і датуються понад 200 млн роками.

Про це пише Sky News.

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Як зазначає видання, сліди були виявлені ще минулого року палеонтологом-любителем Керрімом Різом, який повідомив про знахідку в Музей природознавства, де палеонтологи провели дослідження. Після експертизи вони вважають, що сліди, відомі як доріжка, були залишені дуже ранніми завроподами або прозавроподами, що датуються тріасовим періодом.

Спершу науковці скептично поставилися до його знахідки, але після розслідування припустили, що це справді можуть бути сліди динозаврів. Результати свого дослідження вони опублікували у Geological Magazine. Великі розміри та форма відбитків свідчать про те, що вони могли належати великому динозавру - завроподоморфу. Сліди, знайдені в Пенарті, були задокументовані для подальшого вивчення з використанням методів 3D-зображення.

Фото/Музей природознавства

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