Наукове відкриття: вчені визначили вік решток кита, знайдених біля станції "Академік Вернадський"

За словами дослідників, це відкриття має велике значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду.

Вчені встановили вік синього кита, скелет якого лежить на острові Расмуссен, недалеко від української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Спочатку українські науковці розглядали дві версії:

Що це викопний зразок кита — так званий субфосильний. Це означає, що кит помер дуже давно і, можливо, був похований під льодовиком,

кит був жертвою китобоїв поч. ХХ ст.

Вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща. Завдяки цьому дослідженню було визначено вік скелету. Він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років).

"Тільки уявіть: це означає, що він помер у 7 столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира", — зазначають вчені.

За словами дослідників, це відкриття має велике значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду.

Цей скелет південного (антарктичного) підвиду — найбільшого підвиду серед синіх китів.

"Від 1963 року вид перебуває під охороною, але через незаконний (зокрема, радянський та японський) промисел відновлення популяції не відбувалося. На середину 1980-х, за даними міжнародної китобійної комісії, в світі залишалося не більше 200-1400 особин", — підсумували в НАНЦ.

Нагадаємо, що Україна придбала у Британії криголам для експедицій в Антарктиду.

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