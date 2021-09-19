Наукове відкриття: вчені визначили вік решток кита, знайдених біля станції "Академік Вернадський"

За словами дослідників, це відкриття має велике значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду.
Вчені встановили вік синього кита, скелет якого лежить на острові Расмуссен, недалеко від української антарктичної станції "Академік Вернадський".
Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.
Спочатку українські науковці розглядали дві версії:
- Що це викопний зразок кита — так званий субфосильний. Це означає, що кит помер дуже давно і, можливо, був похований під льодовиком,
- кит був жертвою китобоїв поч. ХХ ст.
Вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща. Завдяки цьому дослідженню було визначено вік скелету. Він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років).
"Тільки уявіть: це означає, що він помер у 7 столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира", — зазначають вчені.
За словами дослідників, це відкриття має велике значення, оскільки загалом у музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду.
Цей скелет південного (антарктичного) підвиду — найбільшого підвиду серед синіх китів.
"Від 1963 року вид перебуває під охороною, але через незаконний (зокрема, радянський та японський) промисел відновлення популяції не відбувалося. На середину 1980-х, за даними міжнародної китобійної комісії, в світі залишалося не більше 200-1400 особин", — підсумували в НАНЦ.
Нагадаємо, що Україна придбала у Британії криголам для експедицій в Антарктиду.