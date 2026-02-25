Науковці розповіли, скільки насправді органів чуття має людина: подробиці

Дівчина / © Credits

Більшість людей із самого дитинства переконані, що людина має лише п’ять базових органів чуття: зір, слух, нюх, дотик та смак. Цю концепцію запропонував ще давньогрецький філософ Аристотель. Проте сучасні наукові дослідження доводять, що реальна картина нашого сприйняття світу є значно складнішою та масштабнішою.

Про це пише Science Alert.

Фахівці зазначають, що практично весь наш досвід є мультисенсорним. Ми не використовуємо свої почуття ізольовано; вони працюють одночасно, формуючи єдину картину навколишнього середовища.

Наприклад, те, що ми відчуваємо на дотик, безпосередньо впливає на те, що ми бачимо, а візуальна інформація коригує слухове сприйняття. Дослідження показують, що запах шампуню здатний змінити тактильне сприйняття текстури волосся, роблячи його на дотик більш шовковистим, якщо засіб має аромат троянд.

«Мої колеги-нейробіологи вважають, що насправді існує від 22 до 33 органів чуття. До них належить, наприклад, пропріоцепція, яка дозволяє нам визначати положення кінцівок у просторі, не дивлячись на них», — пояснює професор Чарльз Спенс із Кроссмодальної лабораторії в Оксфорді.

Крім пропріоцепції, вчені виділяють почуття рівноваги, яке базується на роботі вестибулярної системи, зорі та пропріоцепції. Ще одним важливим органом чуття є інтероцепція — здатність відчувати внутрішні зміни в організмі, такі як частота серцебиття або почуття голоду.

Окремо виділяють відчуття приналежності власного тіла. У пацієнтів, які перенесли інсульт, це почуття може порушуватися: вони можуть відчувати свою руку, але при цьому вважати, що вона належить комусь іншому.

Деякі традиційні органи чуття насправді є складною комбінацією різних систем. Наприклад, те, що ми звикли називати «дотиком», включає відчуття болю, температури, свербіння та механічного тиску.

Сприйняття їжі також є багатовимірним процесом. Коли ми куштуємо страву, наш мозок аналізує дані від дотику (текстура), нюху та смакових рецепторів.

«На язиці немає рецепторів, які відповідають за сприйняття смаку малини чи полуниці. Фруктові смаки не є арифметичною комбінацією солодкого, кислого і гіркого. Ми сприймаємо їх завдяки спільній роботі язика та носа під час жування», — зазначають науковці Центру вивчення органів чуття Лондонського університету.

Сенсорні системи тісно пов’язані з навколишнім середовищем. Так, візуальне сприйняття салону літака під час набору висоти коригується вестибулярним апаратом. Крім того, зовнішній шум здатний змінювати смакові відчуття.

Дослідники з’ясували, що постійний фоновий шум літака пригнічує сприйняття солоного, солодкого та кислого смаків. Водночас він жодним чином не впливає на «п’ятий смак» — умамі, на який багаті помідори. Саме тому томатний сік під час перельотів здається пасажирам більш насиченим і смачним.

Науковці закликають бути більш уважними до власного тіла та навколишнього світу, адже щомиті наша нервова система обробляє колосальний обсяг інформації від десятків різних органів чуття, формуючи нашу реальність.

Науковці закликають бути більш уважними до власного тіла та навколишнього світу, адже щомиті наша нервова система обробляє колосальний обсяг інформації від десятків різних органів чуття, формуючи нашу реальність.