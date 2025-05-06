Науковці розробили метод, який дозволить забезпечити їжею понад 136 мільярдів людей

Електросельське господарство

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У XVIII столітті економіст Томас Мальтус налякав світ теорією, що, мовляв, населення росте швидше, ніж можливість вирощувати їжу. Відтоді страх голоду став фоновим шумом глобальної історії. Але сучасність довела: не тільки люди пристосовуються — вони винаходять.

Про це пише Jason Deegan.

XX століття ознаменувалося «зеленою революцією» завдяки синтетичним добривам. XXI — цілком може стати епохою електросільського господарства: технології, що дозволяє вирощувати їжу не під сонцем, а за допомогою електроенергії.

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Салат із розетки

Звучить як жарт, але це — науковий факт. Вчені створили спосіб годувати рослини без участі фотосинтезу. Сонячні панелі перетворюють енергію на електрику, яка запускає хімічну реакцію: з води та вуглекислого газу утворюється ацетат. І саме він стає паливом для зростання рослин.

Це не фантастика — це фундаментальні зміни в аграрній логіці: замість того, щоб чекати на сонце, ми самі його «імітуємо», ще й ефективніше.

Ферма в кімнаті

Одна з головних переваг нової системи — шалена економія простору. Звичайний фотосинтез використовує лише 1% сонячної енергії. Електросільське господарство — в рази ефективніше.

Тож ферми можна буде розміщувати на дахах хмарочосів, у підвалах мегаполісів або навіть у пустелях. А поля, які раніше годували мільйони, зможуть перетворитися на ліси, парки чи нові міста.

Ацетат: нова «їжа» для рослин

Ацетат — це не просто хімічна сполука. Це — ключ до майбутнього землеробства. Він вже використовується бактеріями та грибами як джерело енергії. Але тепер учені працюють над тим, щоб й рослини «навчилися» споживати ацетат.

Перші експерименти показали: помідори й рис можуть рости в темряві, живлячись новим методом. Далі — більше: генетичні зміни мають перетворити цей підхід на норму.

Їжа без погоди

У світі, де клімат більше не стабільний, можливість вирощувати їжу незалежно від погоди — безцінна. Пожежі, посухи, повені — всі ці катастрофи не загрожуватимуть електрофермам, які працюють у контрольованих середовищах.

Крім того, зменшується використання води, немає потреби в пестицидах і шкідливих добривах. Чиста їжа — з мінімальним впливом на екосистему.

Біореактор замість корови

Та електросільське господарство — це не лише про рослини. Водорості, гриби, дріжджі — все це може зростати завдяки ацетату. І з них можна робити не лише їжу, а й біопаливо, ліки, будматеріали.

У майбутньому м’ясо вирощуватимуть не на фермах, а в біореакторах. Продукти будуть локальними, дешевими й сталими. Імовірно, саме так ми прогодуємо 10 або навіть 100 мільярдів людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені створили унікальний 3D-принтер зі штучним інтелектом, який друкує їжу.