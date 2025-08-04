Науковці створили 3D-модель жінки, яку століттями вважали іконою середньовічної краси: якою вона була

Агнеса Сорель / © Pinterest

Реклама

Відома перша офіційна коханка французького монарха Карла VII Агнеса Сорель давно закарбувалася в історії як втілення середньовічної жіночої краси.

Про це пише видання Успіх.

Сучасна наука вирішила поглянути на її зовнішність без романтичного фльору давніх описів. Група дослідників провела цифрову реконструкцію її обличчя — і результати виявилися несподіваними.

Реклама

Сорель залишила слід в історії не лише як улюблениця короля, а й як стильна революціонерка свого часу. Її образ, що поєднував високий зріст, прозору шкіру, світле волосся й пронизливо блакитні очі, викликав фурор при дворі. Відверті сукні з глибокими декольте стали символом нового естетичного ідеалу, який вона активно просувала. Її зовнішність надихала не тільки сучасників, а й художників епохи — зокрема, Жана Фуке, який використав її риси в образі Діви Марії.

© Wikimedia

Проте автентичність старовинних портретів довгий час викликала сумніви. Щоб дати відповідь, якою насправді була «королева сердець», 2014 року міжнародна наукова команда на чолі з судово-медичним експертом Філіпом Шарльє та 3D-реконструктором Філіпом Фрошем здійснила цифрове моделювання її обличчя. В основу моделі ліг череп Агнеси, який зберігся після відкриття її гробниці 2005 року для реставраційних робіт.

© Wikimedia

Після оброблення даних вчені представили реконструйоване обличчя — з витонченими рисами, виразними очима та високим лобом. Хоча риси виявилися не такими ідеалізованими, як на середньовічних картинах, загальна схожість з описами збереглася. Обличчя також нагадувало посмертну скульптуру з її надгробка в абатстві Лош, що посилює достовірність реконструкції.

Цей проєкт став не лише науковим проривом, а й культурною подією. Він дозволив наблизитися до реального вигляду жінки, яку століттями ідеалізували.

Реклама

Цифрова реконструкція обличчя Агнеси Сорель показала, що поняття краси — це не константа, а продукт епохи. Її вплив вийшов далеко за межі зовнішності — вона змінила уявлення про жіночу роль при дворі, надихала короля і залишила відбиток у культурі й політиці. Її постать — приклад того, як жінка в суворі середньовічні часи могла впливати на перебіг історії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що були знайдені дитячі фото королеви Камілли. На одному з них, зробленому 17 січня 1952 року на весіллі Джеремі Кьюбітта і Діани дю Кейн у Лондоні, 4-річна Камілла та її 3-річна сестра Аннабель були подружками нареченої.