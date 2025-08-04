ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
938
Час на прочитання
2 хв

Науковці створили 3D-модель жінки, яку століттями вважали іконою середньовічної краси: якою вона була

Дослідники провели цифрове відтворення зовнішності середньовічної красуні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Агнеса Сорель

Агнеса Сорель / © Pinterest

Відома перша офіційна коханка французького монарха Карла VII Агнеса Сорель давно закарбувалася в історії як втілення середньовічної жіночої краси.

Про це пише видання Успіх.

Сучасна наука вирішила поглянути на її зовнішність без романтичного фльору давніх описів. Група дослідників провела цифрову реконструкцію її обличчя — і результати виявилися несподіваними.

Сорель залишила слід в історії не лише як улюблениця короля, а й як стильна революціонерка свого часу. Її образ, що поєднував високий зріст, прозору шкіру, світле волосся й пронизливо блакитні очі, викликав фурор при дворі. Відверті сукні з глибокими декольте стали символом нового естетичного ідеалу, який вона активно просувала. Її зовнішність надихала не тільки сучасників, а й художників епохи — зокрема, Жана Фуке, який використав її риси в образі Діви Марії.

/ © Wikimedia

© Wikimedia

Проте автентичність старовинних портретів довгий час викликала сумніви. Щоб дати відповідь, якою насправді була «королева сердець», 2014 року міжнародна наукова команда на чолі з судово-медичним експертом Філіпом Шарльє та 3D-реконструктором Філіпом Фрошем здійснила цифрове моделювання її обличчя. В основу моделі ліг череп Агнеси, який зберігся після відкриття її гробниці 2005 року для реставраційних робіт.

/ © Wikimedia

© Wikimedia

Після оброблення даних вчені представили реконструйоване обличчя — з витонченими рисами, виразними очима та високим лобом. Хоча риси виявилися не такими ідеалізованими, як на середньовічних картинах, загальна схожість з описами збереглася. Обличчя також нагадувало посмертну скульптуру з її надгробка в абатстві Лош, що посилює достовірність реконструкції.

Цей проєкт став не лише науковим проривом, а й культурною подією. Він дозволив наблизитися до реального вигляду жінки, яку століттями ідеалізували.

Цифрова реконструкція обличчя Агнеси Сорель показала, що поняття краси — це не константа, а продукт епохи. Її вплив вийшов далеко за межі зовнішності — вона змінила уявлення про жіночу роль при дворі, надихала короля і залишила відбиток у культурі й політиці. Її постать — приклад того, як жінка в суворі середньовічні часи могла впливати на перебіг історії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що були знайдені дитячі фото королеви Камілли. На одному з них, зробленому 17 січня 1952 року на весіллі Джеремі Кьюбітта і Діани дю Кейн у Лондоні, 4-річна Камілла та її 3-річна сестра Аннабель були подружками нареченої.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie