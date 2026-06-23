Науковці знайшли павука, який маскується під гриб: де він водиться

Павук Taczanowskia waska / Фото: David Diaz-Guevarra

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У лісах Амазонки нещодавно виявили нового унікального павука, який маскується під гриби. Він має назву Taczanowskia waska. Унікальність павука в тому, що він копіює як зовнішній вигляд гриба, так і його поведінку.

Про це пише Space Daily.

Вчені виявили нового павука, що маскується під гриби

Міжнародна група науковців офіційно описала новий вид павука, який використовує безпрецедентну стратегію маскування. Павук копіює паразитичний гриб — як зовні, так і на рівні поведінки.

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Дослідження, опубліковане у лютому 2026 року в науковому журналі Zootaxa, кардинально розширює уявлення про мімікрію в дикій природі. Протягом двох століть біологи фіксували випадки, коли організми імітували небезпечних або неїстівних істот, але маскування тварини під паразитарну рослину задокументували вперше в історії.

Назву для павука вибрали на честь еквадорської організації Fundación Waska Amazonía, яка досліджує біорізноманіття в екологічному коридорі Льянганатес-Сангай — саме тут і знайшли нового павука.

Моделлю для мімікрії павука став аранеопатогенний гриб із роду Gibellula. Цей паразит атакує та вбиває павукоподібних, утворюючи на їхніх тілах характерні бліді видовжені плодові структури. Знайдений павук ретельно відтворює ці характеристики.

Павук має бліде забарвлення та видовжені вирости на черевці, які точно імітують грибкові нарости на жертві гриба. Схожість настільки сильна, що під час нічного дослідження вчені спершу переплутали живого павука з мертвим.

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Дослідники припустили, що павук підсилює візуальний обман, бо залишається нерухомим на нижньому боці листя — саме там, де зазвичай гинуть жертви гриба Gibellula.

На думку дослідників, поєднання такої зовнішності та поведінки є унікальною формою захисного камуфляжу. Птахи чи інші хижаки, які шукають поживну здобич у кронах дерев, просто ігнорують об’єкти, схожі на покриті грибком трупи комах. По-перше, це має неапетитний вигляд, по-друге — сигналізує про небезпечну інфекцію.

Вдаючи із себе мертву, заражену істоту, павук Taczanowskia waska отримує подвійну вигоду, бо й сам рятується від нападу, і має можливість непомітно підкрастися до здобичі.

Неймовірно цікавим є факт, що першовідкривачами виду фактично стали звичайні користувачі платформи iNaturalist. Під час польових досліджень вчені зробили фотографію павука, адже вважали його грибом.

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Лише після того, як учасники спільноти уважно переглянули кадри та розпізнали під маскою гриба живого павука, матеріал передали на експертну оцінку. Так відбулося велике наукове відкриття. Цей рід павуків залишається малодослідженим.

Тепер біологам доведеться з’ясувати, які саме еволюційні фактори змусили цих павуків замаскуватися під гриби-паразити, а також те, чи існують ще подібні тварини.

Як прогнати павуків зі свого житла

Нагадаємо, що влітку через відчинені вікна та двері до оселі часто проникають павуки та інші шкідники. Захистити будинок від них без використання хімікатів можна за допомогою лимонів. Цей природний спосіб відлякування є особливо актуальним, починаючи з червня, коли через спеку житло провітрюють частіше.

Для захисту достатньо покласти свіжий лимон чи його шкірку на підвіконня поруч із відчиненим вікном. Також можна використовувати свічки або спреї з лимонним ароматом, щоб запах поширювався по кімнаті.

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Ефективність методу пояснюється тим, що павуки орієнтуються у просторі та шукають їжу завдяки нюху. Сильний цитрусовий аромат порушує роботу їхніх органів чуття, змушуючи уникати місць, де пахне лимоном.

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