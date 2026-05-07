Науковці знайшли загадкові монети з "апокаліптичним прогнозом"

Науковці знайшли рідкісні монети.

У Данії було виявлено рідкісні срібні монети із зображенням «Агнця Божого». На них також викарбувано грецькі літери Альфа та Омега, що означають «Початок і Кінець».

Про це пише wprost.pl.

Як зазначають вчені, ця символіка безпосередньо пов’язана з Книгою Одкровення — апокаліптичним пророцтвом, записаним Іваном і адресованим семи церквам у Малій Азії. Це послання має бути одночасно попередженням і джерелом надії, що говорить про остаточну перемогу Христа над злом.

Знайдені монети були викарбувані приблизно 1009 року, у період, коли Англія боролася з навалами вікінгів. Правителі, шукаючи захисту, зверталися тоді до богів, щоб отримати їхню опіку. У світі відомо лише близько 30 таких артефактів, які називаються пенсами Agnus Dei (лат. «Агнці Божі»), що робить відкриття двох нових екземплярів винятковою подією.

Монети знайшли шукачі металів у регіонах Ютландії та Ті. Знахідка потрапила до Датського національного музею.

Як пояснюють співробітники музею в офіційному повідомленні, «у 1009 році англійський король Етельред вжив заходів, щоб відбити напади вікінгів. Він вимагав посту та милостині, а також наказав викарбувати монети з християнськими мотивами, які мали захищати англійців».

Однак виявилося, що монети не виконали свого завдання. Зате вони сподобалися вікінгам, які вивезли їх на свої землі.

