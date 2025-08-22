- Дата публікації
Навала курей атакує курорт в Іспанії: птахи заполонили вулиці (відео)
Влада іспанського містечка Торрев’єха не може впоратися з навалою курей, яка заполонила парки та вулиці.
У туристичній Торрев’єсі, що в іспанській провінції Аліканте, сотні курей захопили парки та зелені зони. За словами місцевих жителів, птахи постійно галасують і забруднюють вулиці. Влада досі не змогла ні зупинити розмноження курей, ні впоратися з відловом.
Про це повідомляє El País.
Ще у лютому муніципалітет оголосив тендер на відлов птахів «як запобіжний захід». Контракт мала виконати спеціалізована компанія, проте після перемоги у конкурсі вона відмовилася від роботи. Причина — курей необхідно відловлювати живими та перевозити до притулку, а технічної можливості для цього компанія не мала.
Історія почалася ще 2014 року, коли невідомий випустив приблизно 40 курей у місцевому парку. Відтоді популяція постійно зростала, і нині число пернатих перевищує 700. Вони поширилися й на інші парки, пустирі та зелені зони Торрев’єхи.
У соцмережах регулярно з’являються кадри, де кури, півні та курчата гуляють біля лавок чи переходять міські дороги.
«Їдеш дорогою, і вони раптом вискакують», — розповідає мешканка Торрев’єхи Інма, яка працює неподалік парку Лас-Націонес.
За даними місцевих ЗМІ, деякі птахи навіть вибігали на автомагістраль N-332, створюючи небезпечні ситуації. Крім того, кури стали джерелом шуму та антисанітарії.
«Вулиці брудні і кури постійно галасують», — додає Інма.
Відповідальна у міській раді за добробут тварин Конча Сала зазначає, що пернаті «не вважаються навалою чи небезпекою», а їхній вилов — це «запобіжний захід, аби уникнути майбутніх проблем». На переселення курей передбачили близько 26 тис. євро, а дія контракту мала тривати рік.
За словами Сали, близько року тому частину популяції вже відловили та передали сільськогосподарській школі в регіоні Мурсія, але тоді вивезти вдалося не всіх.
Компанія Ecoplanín Xestión e Información Ambiental SL із Галісії подала пропозицію на 19 600 євро, що відповідало приблизно 28 євро за одну курку (порівняно з попередньою оцінкою у 37 євро). Утім, фірма відмовилася виконувати зобов’язання, заявивши, що її не попередили: необхідно буде не лише відловлювати та перевозити птахів живими, а й самостійно шукати для них притулок.
До слова, в іспанській Коста-Бланці туристам заборонили заходити у море вздовж усієї семимильної ділянки через рідкісних морських істот, які можуть вбити.