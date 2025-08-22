ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Навала курей в іспанському курортному містечку Торрев’єха

Навала курей в іспанському курортному містечку Торрев’єха / © скриншот з відео

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
473
Час на прочитання
2 хв
Навала курей в іспанському курортному містечку Торрев’єха

Навала курей атакує курорт в Іспанії: птахи заполонили вулиці (відео)

Влада іспанського містечка Торрев’єха не може впоратися з навалою курей, яка заполонила парки та вулиці.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька

У туристичній Торрев’єсі, що в іспанській провінції Аліканте, сотні курей захопили парки та зелені зони. За словами місцевих жителів, птахи постійно галасують і забруднюють вулиці. Влада досі не змогла ні зупинити розмноження курей, ні впоратися з відловом.

Про це повідомляє El País.

Ще у лютому муніципалітет оголосив тендер на відлов птахів «як запобіжний захід». Контракт мала виконати спеціалізована компанія, проте після перемоги у конкурсі вона відмовилася від роботи. Причина — курей необхідно відловлювати живими та перевозити до притулку, а технічної можливості для цього компанія не мала.

Історія почалася ще 2014 року, коли невідомий випустив приблизно 40 курей у місцевому парку. Відтоді популяція постійно зростала, і нині число пернатих перевищує 700. Вони поширилися й на інші парки, пустирі та зелені зони Торрев’єхи.

У соцмережах регулярно з’являються кадри, де кури, півні та курчата гуляють біля лавок чи переходять міські дороги.

«Їдеш дорогою, і вони раптом вискакують», — розповідає мешканка Торрев’єхи Інма, яка працює неподалік парку Лас-Націонес.

За даними місцевих ЗМІ, деякі птахи навіть вибігали на автомагістраль N-332, створюючи небезпечні ситуації. Крім того, кури стали джерелом шуму та антисанітарії.

«Вулиці брудні і кури постійно галасують», — додає Інма.

Відповідальна у міській раді за добробут тварин Конча Сала зазначає, що пернаті «не вважаються навалою чи небезпекою», а їхній вилов — це «запобіжний захід, аби уникнути майбутніх проблем». На переселення курей передбачили близько 26 тис. євро, а дія контракту мала тривати рік.

За словами Сали, близько року тому частину популяції вже відловили та передали сільськогосподарській школі в регіоні Мурсія, але тоді вивезти вдалося не всіх.

Компанія Ecoplanín Xestión e Información Ambiental SL із Галісії подала пропозицію на 19 600 євро, що відповідало приблизно 28 євро за одну курку (порівняно з попередньою оцінкою у 37 євро). Утім, фірма відмовилася виконувати зобов’язання, заявивши, що її не попередили: необхідно буде не лише відловлювати та перевозити птахів живими, а й самостійно шукати для них притулок.

До слова, в іспанській Коста-Бланці туристам заборонили заходити у море вздовж усієї семимильної ділянки через рідкісних морських істот, які можуть вбити.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie