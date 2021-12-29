Навела страх на все місто: за два дні білка покусала 18 людей

Навела страх на все місто: за два дні білка покусала 18 людей

Тварину виловили та усипили.

У місті Баклі, що у Великій Британії, місцеві жителі змушені були збирати гроші для того, щоб виловити білку, яка за 48 годин напала на 18 людей.

Також читайте У Чернівцях скажена білка покусала двох людей: на міських вулицях запровадили карантин

Про це повідомляє thesun.co.uk.

Місцеві жителі назвали білку "смугастиком". Вона за 48 година покусала 18 місцевих жителів. Люди розповідають, що білка нападала на них зненацька в несподіваних місцях.

"Ця білка психопатка. Вона напала на мене, коли я збирала пакети для сміття. Тоді ця білка вкусила мене за пальці. Через неї також постраждало 5 чи 6 моїх сусідів", - розповіла місцева жителька Шері Девідсон.

Через напади білки місцеві жителі навіть забороняли своїм дітям гратись на вулиці.

Згодом білка напала на працівницю будинку для літніх людей та ще одну жінку. Люди стверджують, що тварина кусала їх без причин.

Згодом місцеві жителі навіть почали збирати гроші, щоб виловити тварину. І їм це вдалось, проте тоді приїхали зоозахисники, які забрали тварину. Вони пояснили, що білка могла стати агресивною через пухлину в мозку. Через її агресивну поведінку білку усипили.

Читайте також: