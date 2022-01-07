Навігатор ледве не відправив водія фури у прірву: відео не для людей зі слабкими нервами

Навігатор ледве не відправив водія фури у прірву: відео не для людей зі слабкими нервами

Водій заїхав на небезпечну ділянку.

Вантажівка повисла на краю вузької гірської дороги неподалік міста Чанчжі на півночі Китаю після того, як водій скористався вказівками навігатора і заїхав на небезпечну ділянку над стометровим урвищем у горах.

Про це пише Daily Mail.

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Коли далекобійник зрозумів, що може не подолати звужену ділянку шляху, куди його вів навігатор, він спробував здати назад, задкуючи між скелею з одного боку і крутим урвищем з іншого. Одне з коліс вантажівки потрапило за край проїжджої частини, внаслідок чого кабіна навантаженого авто нахилилася над прірвою.

За інформацією ЗМІ, водію та його пасажиру вдалося вибратися із салону.

Нагадаємо, у Бразилії автобус, в якому було понад півсотні пасажирів, зірвався у прірву. Від нього залишилися суцільний метал.

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