Навіщо кактусу колючки і чим загрожує їхня втрата: неймовірні факти

Їхня назва походить від латинського “succus” — “сік”, адже головний резервуар води ховається всередині м’ясистого стебла. У пустелі дощі випадають рідко, а пекуче сонце миттєво випаровує вологу. Щоб зберегти дорогоцінну воду, кактуси покриваються товстою шкіркою та восковим нальотом — це природний “костюм захисту” від спеки.

Але справжня суперзброя кактусів — їхні колючки.

Колись це були листки, але з часом вони перетворилися на тверді, гострі шипи, ідеально пристосовані для оборони. Колючки оберігають рослину від тварин, які у посуху готові поласувати будь-чим, що містить хоч краплину вологи. Саме тому кактуси всипані цілою системою шипів — довгих і коротких, білих і жовтих, прямих і крючкоподібних: кожен вид шипів працює на виживання.

Крім захисту, колючки зменшують випаровування та частково притіняють стебло, створюючи навколо рослини власний мікроклімат.

До речі, люди вже давно користуються цією природною “бронею”: з щільних заростей кактусів роблять живі огорожі, а пустельні мандрівники не раз рятувалися від спраги завдяки їхнім стеблам.