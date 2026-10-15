Навіщо на тротуарах встановлюють бетонні кулі: у них є кілька важливих функцій

Бетонні кулі

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Бетонні кулі можна зустріти в багатьох містах. Їх розміщують уздовж доріг, біля входів до будівель, на площах та в інших місцях, де необхідно обмежити рух транспорту.

Як пояснює видання Libertatea, головне призначення цих конструкцій — захист пішохідного простору. Водночас залежно від місця встановлення вони можуть виконувати й інші завдання.

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Чому бетонні кулі встановлюють на тротуарах

Насамперед бетонні кулі використовують, щоб автомобілі не заїжджали на тротуари та не паркувалися там, де мають пересуватися пішоходи.

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Дорожні знаки й розмітка попереджають водіїв про обмеження, але фізично не перешкоджають порушенню правил. Натомість правильно встановлена бетонна куля створює перешкоду для автомобіля.

Такі конструкції особливо корисні на ділянках, де водії намагаються використовувати тротуар для стоянки або об’їзду заторів. Вони також допомагають відокремити проїжджу частину від пішохідної зони. Це може зменшувати ризик випадкового заїзду транспорту на територію, призначену для людей.

Однак бетонні кулі не слід вважати повноцінними протитаранними бар’єрами. Їхня здатність зупинити автомобіль залежить від маси, розміру та способу закріплення.

Як бетонні кулі допомагають людям з інвалідністю

Ще одне призначення таких конструкцій — захист доступу до пандусів і понижених бордюрів.

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Якщо водій залишить автомобіль безпосередньо перед пандусом, людина на кріслі колісному може не мати можливості потрапити на тротуар або спуститися з нього. Бетонні обмежувачі, встановлені у відповідних місцях, не дозволяють автомобілям блокувати такі проходи.

Водночас важливо, щоб самі кулі не створювали перешкод. Між ними має залишатися достатньо простору для проходу пішоходів, проїзду дитячих візочків і крісел колісних.

Тому ефективність таких конструкцій залежить не лише від їхньої наявності, а й від правильного розташування.

Від чого ще захищають бетонні кулі

Бетонні обмежувачі можуть використовувати й для захисту міської інфраструктури. Наприклад, їх встановлюють поблизу зелених зон, дерев або ділянок, під якими проходять інженерні мережі.

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Якщо автомобілі регулярно заїжджають на такі території, вони можуть пошкоджувати газони, ґрунт навколо коріння дерев, дорожнє покриття та розташовані під ним комунікації. Фізичне обмеження доступу транспорту допомагає запобігти таким ситуаціям.

Крім того, бетонними кулями іноді позначають межі між різними територіями — наприклад, громадським простором і приватною ділянкою. Їх можна побачити біля входів до будівель, у дворах, на площах та поряд із закладами, де потрібно обмежити рух автомобілів, не встановлюючи суцільну огорожу.

Чому використовують саме бетон

Бетон обирають передусім через його міцність, значну вагу та відносно невеликі витрати на обслуговування. Такі конструкції можуть тривалий час перебувати просто неба, витримуючи дощі, сніг і сезонні перепади температур. Завдяки великій масі кулю складніше випадково зрушити з місця, ніж легкий переносний обмежувач.

Ще одна перевага — простота конструкції. На відміну від автоматичних болардів або шлагбаумів, звичайна бетонна куля не потребує електроживлення чи рухомих механізмів.

При цьому бетонні вироби можуть відрізнятися розмірами, кольором і оздобленням, тож їх можна підібрати відповідно до вигляду вулиці або площі.

Чи можуть бетонні кулі заважати пішоходам

Попри практичну користь, неправильно встановлені бетонні кулі самі можуть стати проблемою.

Якщо їх розмістити посеред вузького тротуару, вони зменшуватимуть простір для руху. Особливо незручно це для людей із порушеннями зору, тих, хто користується кріслами колісними, та батьків із дитячими візочками. Невисокі конструкції також можуть бути погано помітними за недостатнього освітлення.

Тому під час облаштування пішохідних зон необхідно враховувати ширину проходу, видимість перешкод і вимоги безбар’єрності.

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