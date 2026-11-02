Навіщо в автомобілі потрібні ручки над дверима: функції, про які знають не всі

Для чого ручки над дверима автомобіля / © ТСН

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Хтось тримається за них під час різких поворотів, хтось вішає куртку або сумку, а дехто взагалі не звертає на них уваги. Та чи знаєте ви, для чого насправді потрібні ці елементи салону?

Як виявилося, у них є цілком конкретне призначення. І деякі звичні способи використання таких ручок можуть бути небезпечними.

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Для чого потрібні ручки над дверима автомобіля

Ці елементи називають стельовими або пасажирськими ручками. Їхнє основне завдання — допомагати пасажирам утримувати рівновагу під час поїздки.

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Наприклад, на нерівній дорозі або під час руху бездоріжжям автомобіль може сильно хитати. У таких ситуаціях пасажиру зручніше триматися за ручку, щоб менше нахилятися та не втрачати рівновагу. Вона також може стати в пригоді під час різких поворотів або маневрів.

Дехто використовує ручки, щоб під час посадки чи виходу з машини підтягнутися або спертися рукою. Однак тут є нюанс: не всі вони розраховані на вагу людини. Тому перед тим, як використовувати таку ручку як опору, варто перевірити рекомендації виробника автомобіля.

Чому не варто постійно триматися за ручку під час руху

Багато пасажирів хапаються за ручку над дверима, коли водій різко гальмує або повертає. Це цілком зрозуміла реакція, але постійно тримати руку над головою під час поїздки — не найкраща звичка.

Річ у тім, що в багатьох автомобілях уздовж даху встановлені бокові подушки безпеки — так звані шторки. Під час аварії вони розкриваються вниз і захищають голову пасажирів від ударів об вікна та внутрішні елементи кузова.

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Якщо людина в цей момент тримається за ручку, її рука може опинитися на шляху розкриття подушки. Це підвищує ризик травмування.

До того ж стельові ручки не призначені для сильних ривків і значного навантаження. Якщо різко потягнути їх на себе або спробувати повністю перенести на них вагу тіла, можна пошкодити кріплення.

Чи можна вішати на ручки куртки та сумки

Досить поширена звичка серед автомобілістів — використовувати ручки над дверима як вішалки. Особливо якщо в салоні немає зручного місця для куртки чи верхнього одягу.

У деяких автомобілях для цього навіть передбачені спеціальні гачки біля ручок. Але це не означає, що на них можна вішати будь-які речі.

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Важкі сумки та пакети можуть пошкодити кріплення. Крім того, під час різкого гальмування незакріплений одяг або інші предмети здатні злетіти й травмувати пасажирів.

Особливо небезпечно залишати біля стельових ручок тверді та важкі речі, якщо автомобіль обладнаний боковими подушками безпеки. Під час їхнього розкриття такі предмети можуть полетіти просто в салон.

Тому для перевезення сумок краще використовувати багажник або спеціальні відсіки, передбачені конструкцією автомобіля.

Чому над водійським сидінням часто немає ручки

Якщо придивитися до салону автомобіля, можна помітити цікаву деталь: ручки є над пасажирськими сидіннями, але з боку водія їх іноді немає.

Причина доволі проста. Під час руху водій повинен тримати руки на кермі та контролювати автомобіль. Тому додаткова ручка над його головою зазвичай не така потрібна, як для пасажирів.

Втім, це не суворе правило. У деяких моделях автомобілів ручки встановлюють і над водійським місцем. Остаточне рішення залежить від конструкції салону та задуму виробника.

На це впливає і тип автомобіля. Наприклад, у спортивних купе дах часто роблять нижчим, щоб надати кузову характерного силуету. Через обмежений простір виробники можуть відмовитися від стельових ручок.

Водночас у позашляховиках, які розраховані на складні дорожні умови, додаткові ручки можуть бути особливо корисними. Наприклад, у Mercedes-Benz G-Class є окрема ручка перед пасажирським сидінням, за яку зручно триматися під час руху нерівною місцевістю.

Отже, ручки над дверима автомобіля потрібні передусім для підтримки пасажирів під час поїздки. Вони допомагають утримувати рівновагу, коли машину трясе на нерівностях або під час маневрів. Однак використовувати їх як вішалки для важких речей чи опору для всієї ваги тіла не варто. А під час руху краще пам’ятати про розташування бокових подушок безпеки.

FAQ

Для чого потрібні ручки над дверима автомобіля?

Вони допомагають пасажирам утримувати рівновагу під час руху, особливо на нерівних дорогах, під час різких поворотів або поїздок бездоріжжям. У деяких автомобілях ручки також можуть полегшувати посадку та висадку, якщо виробник передбачив таку можливість.

Чому в автомобілі немає ручки над водійським сидінням?

У багатьох моделях виробники не встановлюють ручку над водієм, оскільки під час руху він має тримати руки на кермі. Водночас усе залежить від конструкції конкретного автомобіля: в окремих моделях така ручка все ж є.

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