- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 2 хв
Навіщо в чеках друкують QR-коди: як їх розшифрувати і чому вони стали популярними
Сучасні касові чеки в супермаркетах і магазинах дедалі частіше містять QR-код. Для багатьох покупців це просто ще один незрозумілий елемент на папері, який зазвичай ігнорують.
Але насправді цей код виконує важливу функцію — він пов’язаний із легальністю покупки та захистом прав споживача. Проце для Каналу24 розповіли юристи Mudri.partners.
Для чого додають QR-код у фіскальний чек
QR-код у розрахунковому документі використовується насамперед для перевірки справжності чека. Він дозволяє переконатися, що покупка була офіційно зареєстрована через касовий апарат і передана до податкової системи.
Як пояснюють юристи, структура та наявність QR-коду регулюються вимогами до форми фіскальних чеків, зокрема електронних. Тобто це не додаткова опція магазину, а обов’язковий елемент сучасного обліку розрахункових операцій.
Яку інформацію містить QR-код у чеку
У зашифрованому вигляді QR-код зберігає ключові дані про покупку, зокрема:
дату і час проведення операції;
загальну суму покупки;
фіскальний номер чека;
дані реєстратора розрахункових операцій (касового апарата).
Саме ці дані дозволяють ідентифікувати конкретну транзакцію в системі та перевірити її справжність.
Як працює перевірка через QR-код
Покупець може відсканувати QR-код за допомогою смартфона та отримати доступ до інформації про покупку в електронній базі даних податкової служби.
Якщо чек справжній, система підтвердить, що операція була офіційно зареєстрована. Це означає, що продаж пройшов легально, а податки з нього були враховані державою.
Таким чином QR-код фактично виконує роль цифрового «маркеру довіри» між покупцем, продавцем і фіскальною системою.
Чому QR-коди захищають покупців
Окрім контролю за бізнесом, QR-коди в чеках виконують ще одну важливу функцію — захист прав споживачів.
Завдяки їм:
складніше підробити або змінити чек;
легше довести факт покупки у разі повернення товару;
зменшується ризик «сірих» продажів без обліку;
спрощується перевірка гарантійних зобов’язань.
Фактично QR-код робить чек не просто папірцем, а електронно підтвердженим документом.
Чи обов’язково брати чек у магазині
Згідно з чинними правилами, продавець зобов’язаний видати покупцю чек — у паперовій або електронній формі. При цьому споживач може від нього відмовитися.
Важливо розуміти: відмова від чека не означає, що продаж може бути «неофіційним». Операція все одно має бути зареєстрована в касовій системі.
У деяких магазинах касири запитують, чи потрібен чек. Якщо покупець відмовляється, документ просто не друкують, що дозволяє зменшити використання паперу.