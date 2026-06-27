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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Навіщо в чеках друкують QR-коди: як їх розшифрувати і чому вони стали популярними

Сучасні касові чеки в супермаркетах і магазинах дедалі частіше містять QR-код. Для багатьох покупців це просто ще один незрозумілий елемент на папері, який зазвичай ігнорують.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Для чого потрібен QR-код на чеках

Для чого потрібен QR-код на чеках / © pexels.com

Але насправді цей код виконує важливу функцію — він пов’язаний із легальністю покупки та захистом прав споживача. Проце для Каналу24 розповіли юристи Mudri.partners.

Для чого додають QR-код у фіскальний чек

QR-код у розрахунковому документі використовується насамперед для перевірки справжності чека. Він дозволяє переконатися, що покупка була офіційно зареєстрована через касовий апарат і передана до податкової системи.

Як пояснюють юристи, структура та наявність QR-коду регулюються вимогами до форми фіскальних чеків, зокрема електронних. Тобто це не додаткова опція магазину, а обов’язковий елемент сучасного обліку розрахункових операцій.

Яку інформацію містить QR-код у чеку

У зашифрованому вигляді QR-код зберігає ключові дані про покупку, зокрема:

  • дату і час проведення операції;

  • загальну суму покупки;

  • фіскальний номер чека;

  • дані реєстратора розрахункових операцій (касового апарата).

Саме ці дані дозволяють ідентифікувати конкретну транзакцію в системі та перевірити її справжність.

Як працює перевірка через QR-код

Покупець може відсканувати QR-код за допомогою смартфона та отримати доступ до інформації про покупку в електронній базі даних податкової служби.

Якщо чек справжній, система підтвердить, що операція була офіційно зареєстрована. Це означає, що продаж пройшов легально, а податки з нього були враховані державою.

Таким чином QR-код фактично виконує роль цифрового «маркеру довіри» між покупцем, продавцем і фіскальною системою.

Чому QR-коди захищають покупців

Окрім контролю за бізнесом, QR-коди в чеках виконують ще одну важливу функцію — захист прав споживачів.

Завдяки їм:

  • складніше підробити або змінити чек;

  • легше довести факт покупки у разі повернення товару;

  • зменшується ризик «сірих» продажів без обліку;

  • спрощується перевірка гарантійних зобов’язань.

Фактично QR-код робить чек не просто папірцем, а електронно підтвердженим документом.

Чи обов’язково брати чек у магазині

Згідно з чинними правилами, продавець зобов’язаний видати покупцю чек — у паперовій або електронній формі. При цьому споживач може від нього відмовитися.

Важливо розуміти: відмова від чека не означає, що продаж може бути «неофіційним». Операція все одно має бути зареєстрована в касовій системі.

У деяких магазинах касири запитують, чи потрібен чек. Якщо покупець відмовляється, документ просто не друкують, що дозволяє зменшити використання паперу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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