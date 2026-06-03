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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
2 хв

Навіщо в коробках із взуттям лежать пакетики силікагелю: прихована функція, про яку мало хто знає

Майже кожен хоча б раз знаходив у коробці з новим взуттям, сумкою чи технікою маленький пакетик із написом «Do not eat» — «Не їсти».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Для чого силікагель у взутті

Для чого силікагель у взутті / © unsplash.com

Більшість просто викидає його, не замислюючись, хоча насправді це важливий елемент захисту товару. Йдеться про силікагель — спеціальний осушувач, який виконує критично важливу функцію під час зберігання та транспортування речей.

Що таке силікагель

Силікагель — це пористий матеріал на основі діоксиду кремнію, який має унікальну здатність поглинати вологу з повітря. Попри назву, це не гель у звичному розумінні, а тверді гранули, що працюють як своєрідна «губка» для водяної пари.

Його основна властивість — адсорбція, тобто утримання молекул води на поверхні гранул. Завдяки цьому всередині упаковки підтримується сухе середовище.

Навіщо силікагель кладуть в упаковку

Головна причина використання силікагелю — захист товарів від вологи. Під час транспортування продукція часто проходить довгий шлях: склади, контейнери, перепади температури. У таких умовах всередині упаковки може накопичуватися конденсат.

Силікагель допомагає уникнути цього і захищає:

  • взуття від появи цвілі та неприємного запаху;

  • шкіряні вироби від деформації;

  • електроніку від корозії та коротких замикань;

  • текстиль від вологи та псування.

Фактично це простий і дешевий спосіб зберегти якість товару до моменту, коли він потрапить до покупця.

Як працює силікагель

Принцип роботи дуже простий: гранули мають величезну кількість мікропор, які притягують і утримують молекули води з повітря. Чим вища вологість, тим активніше працює силікагель.

Коли він насичується вологою, його ефективність знижується, і він перестає виконувати свою функцію.

Чи безпечний силікагель

Попри попередження на упаковці, силікагель нетоксичний. Його спеціально маркують як неїстівний, щоб уникнути випадкового проковтування, особливо дітьми або тваринами.

У звичайному використанні він абсолютно безпечний і не виділяє шкідливих речовин.

Чому його не варто викидати одразу

Багато людей не знають, що пакетики силікагелю можна використовувати повторно. Наприклад, вони стануть у пригоді для:

  • зберігання взуття в шафі;

  • захисту документів від вологи;

  • фотоапаратів і техніки;

  • коробок із сезонним одягом.

Достатньо просто покласти кілька пакетиків у закритий простір — і рівень вологості знизиться.

FAQ

Для чого пакетики силікагелю у взутті?

Вони поглинають вологу, яка може з’явитися під час транспортування або зберігання, і захищають взуття від цвілі, запаху та псування матеріалів.

Чи можна викидати силікагель?

Так, якщо він уже виконав свою функцію. Але його також можна залишити для повторного використання в шафі, коробках або техніці.

Що буде, якщо силікагель розірветься?

Гранули не є небезпечними, але їх не варто вдихати чи ковтати. Якщо пакетик пошкодився, краще зібрати вміст і викинути.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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