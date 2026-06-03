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Навіщо в коробках із взуттям лежать пакетики силікагелю: прихована функція, про яку мало хто знає
Майже кожен хоча б раз знаходив у коробці з новим взуттям, сумкою чи технікою маленький пакетик із написом «Do not eat» — «Не їсти».
Більшість просто викидає його, не замислюючись, хоча насправді це важливий елемент захисту товару. Йдеться про силікагель — спеціальний осушувач, який виконує критично важливу функцію під час зберігання та транспортування речей.
Що таке силікагель
Силікагель — це пористий матеріал на основі діоксиду кремнію, який має унікальну здатність поглинати вологу з повітря. Попри назву, це не гель у звичному розумінні, а тверді гранули, що працюють як своєрідна «губка» для водяної пари.
Його основна властивість — адсорбція, тобто утримання молекул води на поверхні гранул. Завдяки цьому всередині упаковки підтримується сухе середовище.
Навіщо силікагель кладуть в упаковку
Головна причина використання силікагелю — захист товарів від вологи. Під час транспортування продукція часто проходить довгий шлях: склади, контейнери, перепади температури. У таких умовах всередині упаковки може накопичуватися конденсат.
Силікагель допомагає уникнути цього і захищає:
взуття від появи цвілі та неприємного запаху;
шкіряні вироби від деформації;
електроніку від корозії та коротких замикань;
текстиль від вологи та псування.
Фактично це простий і дешевий спосіб зберегти якість товару до моменту, коли він потрапить до покупця.
Як працює силікагель
Принцип роботи дуже простий: гранули мають величезну кількість мікропор, які притягують і утримують молекули води з повітря. Чим вища вологість, тим активніше працює силікагель.
Коли він насичується вологою, його ефективність знижується, і він перестає виконувати свою функцію.
Чи безпечний силікагель
Попри попередження на упаковці, силікагель нетоксичний. Його спеціально маркують як неїстівний, щоб уникнути випадкового проковтування, особливо дітьми або тваринами.
У звичайному використанні він абсолютно безпечний і не виділяє шкідливих речовин.
Чому його не варто викидати одразу
Багато людей не знають, що пакетики силікагелю можна використовувати повторно. Наприклад, вони стануть у пригоді для:
зберігання взуття в шафі;
захисту документів від вологи;
фотоапаратів і техніки;
коробок із сезонним одягом.
Достатньо просто покласти кілька пакетиків у закритий простір — і рівень вологості знизиться.
FAQ
Для чого пакетики силікагелю у взутті?
Вони поглинають вологу, яка може з’явитися під час транспортування або зберігання, і захищають взуття від цвілі, запаху та псування матеріалів.
Чи можна викидати силікагель?
Так, якщо він уже виконав свою функцію. Але його також можна залишити для повторного використання в шафі, коробках або техніці.
Що буде, якщо силікагель розірветься?
Гранули не є небезпечними, але їх не варто вдихати чи ковтати. Якщо пакетик пошкодився, краще зібрати вміст і викинути.