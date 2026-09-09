Навіть міцний шлюб може не витримати: 5 неочевидних речей, які руйнують стосунки

5 несподіваних речей, які можуть зруйнувати навіть міцний шлюб

Реклама

Навіть щасливі пари можуть зіткнутися з кризою через події, які на перший погляд не мають нічого спільного з проблемами у стосунках. Ремонт, нова робота чи навіть позитивні зміни у способі життя здатні порушити звичний баланс між партнерами.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Реклама

Експертка зі стосунків Трейсі Кокс назвала п’ять неочевидних факторів, які можуть стати серйозним випробуванням для шлюбу. За її словами, їх об’єднує так званий «дрейф ідентичності» — ситуація, коли один із партнерів змінюється швидше за іншого, а спільне розуміння того, ким є пара, поступово зникає.

Реклама

«Але не панікуйте, якщо ви збираєтеся зіткнутися з будь-яким із них. Стосунки чудово справляються зі змінами — вам просто потрібно сказати одне одному, куди ви прямуєте», — йдеться в статті.

Ремонт житла

Спільний ремонт або переїзд до нового будинку здаються кроком уперед, однак саме вони можуть оголити давні суперечності. Йдеться, зокрема, про різне ставлення до грошей, пріоритетів і способів розв’язання конфліктів.

Наприклад, один партнер готовий витрачати більше заради бажаного результату, тоді як інший прагне заощадити. Розбіжності можуть виникати й через те, кому належить останнє слово під час ухвалення рішень.

Кокс радить у таких ситуаціях нагадувати собі, що партнери перебувають в одній команді. Важливо не лише сперечатися про конкретний вибір, а й зрозуміти, що насправді стоїть за конфліктом.

Реклама

Відмова від алкоголю

Ще одним випробуванням може стати рішення одного з партнерів відмовитися від алкоголю, особливо якщо раніше випивання було частиною спільного дозвілля.

За словами експертки, тверезий спосіб життя може змінити погляд людини на шлюб, здоров’я, фінанси та попередні конфлікти. Водночас партнер, який продовжує вживати алкоголь, може відчути, що його засуджують або що близька людина віддаляється.

Тому Кокс радить обговорювати майбутні зміни та пов’язані з ними побоювання заздалегідь. Якщо самостійно владнати постійні конфлікти не вдається, вона рекомендує звернутися до сімейного психолога.

Різка зміна кар’єри

Нова робота або кардинальний поворот у кар’єрі також здатні змінити динаміку шлюбу. Людина потрапляє до нового середовища, знайомиться з іншими людьми, отримує нові можливості та може інакше поглянути на власне майбутнє.

Реклама

На цьому тлі другий партнер ризикує відчути, що залишається осторонь. Особливо небезпечним Кокс вважає розділення двох світів, коли нова частина життя одного з партнерів фактично стає закритою для іншого.

Щоб цього уникнути, експертка радить залучати чоловіка або дружину до нового оточення, знайомити з колегами та ділитися тим, що відбувається на роботі.

Значне схуднення

Суттєва втрата ваги може принести людині більше впевненості в собі та уваги від оточення. Однак разом із позитивними змінами у другого партнера іноді виникає невпевненість у стосунках.

Крім того, схуднення нерідко супроводжується зміною звичок і способу життя. Якщо раніше пара мала спільні гастрономічні традиції чи інше дозвілля, новий режим одного з партнерів може створити дистанцію.

У такому разі Кокс радить не приховувати тривогу, а прямо говорити про свої почуття та потребу в запевненні, що зміни не означають відмови від самих стосунків.

Догляд за літніми батьками

Тривала турбота про хворих або літніх батьків може забирати значну частину часу й сил одного з партнерів. У результаті власні потреби людини та її шлюб нерідко відходять на другий план.

Ситуація також може змінити ставлення партнерів одне до одного. Людина, яка доглядає за батьками, може відчути виснаження або побачити, наскільки інший партнер готовий підтримувати її та брати на себе додаткові домашні обов’язки.

Експертка радить заздалегідь обговорити, як зміниться повсякденне життя, розподілити справи та намагатися залишати хоча б трохи часу лише для двох.

Нагадаємо, раніше ми писали про правила онлайн-знайомств для людей після 50 років. Експерти пояснили, як обрати вдалий профіль для знайомств і на що звертати увагу, якщо мета — знайти партнера для тривалих стосунків.

Новини партнерів

Новини партнерів