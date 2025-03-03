"Навіть вода в ній пахне грошима": жінка, яка готує їжу в золотій каструлі, розповіла про смак страв

Золотий виріб ґаздині виготовили на замовлення за 97 тисяч доларів.

У Китаї, де є традиція купувати позолочені миски для новонароджених, щоб побажати їм світлого майбутнього, бізнесвумен вирішила використовувати золотий посуд для повсягденного приготування їжі. За її словами, приготовані у золотій каструлі страви смакують так само, як і з інших.

Про це повідомляє 163.com із посиланням на відео господині.

Жінка проживає китайській провінції Хуйбей і володіє там двома гуртовими ювелірними магазинами. Днями вона опублікувала відео, де їсть з розкішної каструлі з чистого золота вагою 1 кг і вартістю 97 тис. доларів (700 тис. юанів).

Фото: скрин відео 163.com

Бізнес — золото

За її словами, виріб був виготовлений на замовлення клієнта однієї з місцевих фабрик її приятеля. Жінка розповіла китайським медіа, що зняла це відео, аби продемонструвати унікальний виріб, який їй доставили.

За словами бізнесменки, останнім часом бізнес на золотому ринку процвітає. Ціни на дорогоцінний метал стрімко зростають. Дехто прогнозує, що така тенденція триватиме, тож купує золото у якості інвестиції.

Смак страв такий самий, як і у звичайному посуді

Чи впливає кухонний золотий посуд на смак їжі? Жителька КНР відповіла, що ні. Проте золота каструля має кращу теплопровідність.

Як відреагували у соцмережах

Тим часом користувачі соцмереж поділилися своїми застереженнями щодо такого використання золотих злитків.

"Ще одна дика ідея багатих людей. Цікаво, чи золото плавиться на плиті?"

"Тепер навіть вода, закип'ячена в каструлі, пахне грошима";

"А якщо їжа прилипне до каструлі? Я б не став дерти".

Інша учасниця дискусії опублікувала фотографію власної золотої миски та паличок і жартома попросила поділитися їжею.

Нагадаємо, деяким людям важко відкласти гроші, проте це можна змінити. Вже названо 10 дієвих інструментів і методів заощадження.

Також читайте: