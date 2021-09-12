Навколо гарячий пісок, скелі і кактуси: посеред каліфорнійської пустелі продають будинок за $1,75 млн (фото)

Віддалений будинок розташований в пустелі Мохаве в Джошуа-Трі, Каліфорнія.

Віддалений мінімалістичний будинок посеред пустелі в Джошуа-Трі, штат Каліфорнія, США, виставлено на продаж за 1,75 мільйона доларів. Ремонт у будинку ще триває, але його планують завершити на початку 2022 року.

Про це пише Metro.

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Будинок, який збудовано з бетону, розташований на п'яти акрах (понад 2 га) безлюдної землі, оточеної валунами, у пустелі Мохаве. Як зазначається, до найближчого Палм-Спрінгсу потрібно їхати годину, а тому будинок ідеально підійде для тих, хто хоче відпочити від міської метушні. Із сусідів хіба змії, комахи і ящірки.

Ідея розташування полягає в тому, щоб будівля виглядала так, як ніби її щойно "кинули" між камінням - хоча насправді зроблено багато роботи, щоб розчистити завали і звільнити місце для будівництва.

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Наразі помешкання має 1647 квадратних футів житлової площі, у ньому дві спальні та стільки ж ванних кімнат.

Планується ще зробити бібліотеку та куточок для читання. І, звичайно, є наміри збудувати басейн, тому місце також стане чудовим місцем для свят.

Очікується, що він буде готовий на початку 2022 року, але його вже можуть придбати всі зацікавлені покупці, які прагнуть сучасного, мінімалістичного життя.

Як повідомлялося, в Італії в регіоні Калабрія людям пропонують до 33 тисяч доларів протягом трьох років за переїзд до маленьких сіл і відкриття там свого бізнесу. Таким чином влада сподівається повернути у тих районах кількість населення, яке останніми роками значно скоротилося. Переїхати можна до сіл, які розташовані біля моря або на гірських схилах. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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