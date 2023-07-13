Найбагатший жебрак у світі став мільйонером: чим він тепер займається

Попри свої надзвичайні для Індії статки, жебрак-мільйонер продовжує просити милостиню на вулицях.

Індійський жебрак Бхарат Джайн володіє статками, які еквівалентні 1 мільйону доларів, але продовжує просити милостиню на вулицях міста Мумбаї.

Про це повідомляє India Times.

У виданні розповіли історію найбагатшого у світі жебрака, який народився у незаможній сім’ї, не міг здобути формальну освіту та знайти стабільну роботу.

Незважаючи на ці перешкоди, Бхарат Джайн завдяки своїй нетрадиційній професії зумів створити комфортне життя для себе та своєї родини - дружини, двох дітей, брата та батька. На відміну від жебрака-мільйонера, його діти відвідували школу та отримали освіту.

Більшість індійців намагаються вижити на кілька сотень рупій на день, але Бхарат заробляє близько 2500 рупій, жебракуючи по 10-12 годин на день.

Доходи Бхарата Джайна від жебрацтва далеко не мізерні. Його місячний дохід коливається від 60 000 до 75 000 рупій що є значною сумою для Індії.

Його вирізняє не лише здатність накопичувати багатство, а й розумні інвестиції в нерухомість. Він володіє дорогою квартирою з двома спальнями в Мумбаї та двома магазинами в Тхані, які приносять щомісячний дохід від оренди в 30 000 рупій.

Незважаючи на те, що він зараз дуже багата людина, Бхарат все ще жебракує в туристичних районах міста.

Його вибір продовжувати цю роботу, незважаючи на благання членів його родини, викликає здивування. Багато хто стверджує, що його відданість жебрацтву обумовлена поєднанням звички, почуття спільності, яке він розвинув із іншими жебраками, та емоційного задоволення, яке він отримує від спілкування з людьми, що пропонують йому милостиню.

Нагадаємо, в Індії чоловік прожив майже два роки у п'ятизірковому готелі, жодного разу не заплативши.

Читайте також: