Найбагатша сім’я світу: хто володіє статками $470 100 000 000

Стенлі Кронке / © Getty Images

Найбагатша сім'я світу має статки у 470 мільярдів доларів і володіє одними з найбільших спортивних команд у світі.

Хоча Ілон Маск може бути найбагатшою людиною на Землі, його діти точно не керують футбольними клубами.

Але коли йдеться про чисте багатство поколінь, ніхто не чіпатиме династію Волтонів, спадкоємців імперії Walmart, особливо якщо врахувати їхній шлюбний зв'язок зі спортивним джаггернаутом Кронке.

Якщо об'єднати величезні статки сім'ї Волтонів (449,8 мільярда доларів) та спортивного магната Стена Кронке (21,3 мільярда доларів), який одружився із жінкою із цього клана, то вийде колосальний союз влади вартістю 470,1 мільярда доларів.

Це більше грошей, ніж ВВП більшості країн – у буквальному сенсі.

Звідки взялися статки Волтонів

1962 року брати Сем і Бад Волтон відкрили перший магазин Walmart в Арканзасі, США, із метою запропонувати неперевершені ціни у своєму дисконтному магазині.

Перенесемося в сьогодення, і Walmart – це глобальний гігант роздрібної торгівлі з більш ніж 10 000 магазинів і шаленим впливом на ринку.

Попри своє непристойне багатство, Волтони дуже стримані. Вони не виставляють їх напоказ, як деякі мільярдери, але кроки, які вони роблять, говорять самі за себе, особливо у світі спорту.

2022 року сім'я купила команду "Денвер Бронкос" за рекордні 4,7 мільярда доларів, а Грег Пеннер – онук Сема Волтона – зараз очолює команду як генеральний директор.

Але це лише верхівка айсберга, адже Кронке одружився з Енн Волтон і став членом клану. Звичайно, Кронке має зв'язки зі спортивною імперією, яка містить гігантів футбольної Прем'єр-ліги "Арсенал", НФЛ "Лос-Анджелес Рамс", НБА "Денвер Наггетс" та НХЛ "Колорадо Аваланч" і "Колорадо Аваланч", причому остання названа на ім'я Енн.

Кронке також є власником команди "Колорадо Мамонт" з Національної ліги лакросу.

Статки Волтонів за версією Forbes мають такий вигляд: Роб Волтон і сім'я – $123,8 млрд; Джим Волтон і сім'я – $121,2 млрд; Еліс Волтон – $112,5 млрд; Лукас Волтон – $41,8 млрд; Крісті Волтон – $20,7 млрд; Ненсі Волтон Лорі – $16,6 млрд; Енн Волтон Кронке – $13,2 млрд; Стенлі Кронке – $21,3 млрд.

Стенлі Кронке / © Getty Images

Так, це неймовірні вісім членів родини, які потрапили до списку мільярдерів Forbes в режимі реального часу – причому їхні нащадки також мають мільйонні статки. Хоча Волтони зробили собі ім'я завдяки Walmart, сьогодні вони, безумовно, диверсифікують свої статки.

