Найбезглуздіші помилки ШІ відзначатимуть новою премією Дарвіна: кого вже номінували 2025 року

Нова премія буде відзначати найгучніші провали ШІ за аналогією з «Премією Дарвіна»

Реклама

Створена за аналогією з легендарною «Премією Дарвіна», AI Darwin Awards відзначає тих, хто продемонстрував разючу короткозорість, масштабувавши людську недбалість до глобальних розмірів за допомогою штучного інтелекту. Ця сатирична нагорода, що продовжує традицію відзначати «еволюцію через самоліквідацію безглуздості», нагадує, що природний відбір тепер вийшов за межі біології.

На сайті AI Darwin Awards перелічено низку номінантів, які яскраво ілюструють, що може статися, коли інновації випереджають здоровий глузд і етичні міркування.

Критерії номінації та оцінювання

Щоб стати номінантом, претендент повинен відповідати декільком критеріям. Перш за все, його провал обов’язково має бути пов’язаний із залученням «передового» штучного інтелекту. Рішення повинно мати «катастрофічний потенціал», який може стати повчальним прикладом для майбутніх поколінь.

Реклама

Додаткові бали нараховуються за висловлювання на кшталт «Що найгіршого може статися?» та «ШІ знає, що робить!». Крім того, цінується здатність ігнорувати усі попередження від дослідників безпеки та скептичних колег. Номінанти, які прагнуть досягти глобального впливу з першої спроби, отримують особливе визнання.

Переможців обирає поважне журі, що складається з експертів, а також, як іронічно зазначають організатори, іноді й самих ШІ-моделей. Критерії оцінки включають:

Вимірюваний вплив : чи спричинив провал міжнародний розголос, обвалив ринки або став причиною зміни законодавства.

Творче руйнування : відзначаються інноваційні підходи до загрози людству. Банальні повстання роботів не розглядаються.

Вірусна дурість : чи стала помилка мемом, породила тисячі аналітичних статей або змусила дослідників безпеки ШІ відкрито ридати.

Непередбачувані наслідки : «Але ж ШІ мав допомогти!» — фраза, яка є музикою для вух суддів.

Подвоєння ставки: особливу нагороду отримують ті, хто, зіткнувшись з помилкою, вирішив виправити її знову за допомогою ШІ.

Номінанти 2025 року та їхні провали

Наразі на сайті AI Darwin Awards вже представлено низку номінантів, кожен з яких відзначився унікальним провалом:

Taco Bell: Мережа ресторанів запустила чат-бота, який не зміг розрізнити «extra sauce» (додатковий соус) та «extra chaos» (додатковий хаос). У результаті замість обслуговування клієнтів бот почав сіяти «додатковий хаос» у їхніх замовленнях. Австралійський адвокат: Цей правник подав до суду документи, згенеровані штучним інтелектом Claude. Пізніше виявилося, що у документах містилися чотири абсолютно вигадані цитати, що підірвало довіру до всієї справи. OpenAI: Компанія OpenAI стала номінантом за запуск ШІ-моделі GPT-5 із «системою захисту», яку хакери зламали лише за кілька годин після офіційного релізу. Цей інцидент поставив під сумнів заяви розробників про безпеку їхніх систем. Фрілансер-письменник Марко Бускалья: Номінований за публікацію списку рекомендованих книг, які насправді ніколи не існували, а були вигадані штучним інтелектом. Ця помилка наочно продемонструвала, як ШІ може генерувати переконливі, але абсолютно фейкові дані. Користувач Airbnb: Цей номінант використав ШІ для створення фейкових фотографій тріщини на столику в орендованому житлі та спробував вимагати у власника компенсацію в розмірі 16 000 доларів. Paradox.ai та McDonald’s: Ці компанії запустили систему найму на базі ШІ, яку зламали за допомогою примітивного пароля «123456». Це показало, що навіть складні системи можуть мати критичні вразливості через найпростіші людські помилки.

Організатори премії AI Darwin Awards сподіваються, що їхній саркастичний підхід допоможе розробникам і користувачам ШІ усвідомити важливість безпеки, етики та здорового глузду в епоху стрімкого технологічного прогресу.

Реклама

Нагадаємо, штучний інтелект «завалив» головоломку, яку людина може розв’язати за секунди. Новий тест, що складається з простих логічних ігор, виявився непосильним для сучасних ШІ-систем.