Європейське місто Дубровник визнано найспокійнішим та найбезпечнішим для туристів за підсумками нового рейтингу, опублікованого туроператором Riviera Travel. Аналіз базувався на поточному рівні злочинності та його динаміці за останні п’ять років.

Про це пише Daily Mail.

Дубровник, відомий своєю середньовічною архітектурою та статусом об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, отримав найнижчий показник злочинності — 8,76 бала, що характеризує місто як дуже безпечне. Крім того, зростання злочинності за п’ять років залишалося на низькому рівні — 35,38 бала.

На другому місці у рейтингу безпеки опинився Таллінн — столиця Естонії, яка також є об’єктом ЮНЕСКО та славиться своїм колоритним Старим містом і безпекою для туристів. Третє місце зайняла Варшава з показниками помірного зростання злочинності, але загальним дуже низьким рівнем правопорушень.

Прага та Краків розташувалися на четвертому та п’ятому місцях відповідно. Ці міста також відомі своєю багатою історією, архітектурними пам’ятками і відносно безпечним середовищем для туристів. Амстердам, Мюнхен, Рейк’явік, Цюрих і Будапешт увійшли до десятки кращих міст за рівнем безпеки.

Експерти наголошують, що безпека місця призначення — один із ключових факторів під час планування подорожі. Цей рейтинг допоможе туристам зробити усвідомлений вибір і відпочити без ризиків для здоров’я і комфорту.

