Найбільш недоношені близнюки у світі продовжують кидати виклик медикам – фото

Вони з'явилися на світ на 22 тижні.

Найбільш недоношені близнюки на планеті Адія та Адріал Надараджі, яким наразі два роки та чотири місяці, продовжують кидати виклик лікарям.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Обидва — здорові, активні малюки, які, за словами їхньої матері Шакіни, домагаються "справді великого прогресу" у розвитку моторики.

Шакіна сказала, що її діти були "нежиттєздатними", коли вона народжувала, і навіть коли її перевели до спеціалізованої лікарні в Торонто, лікарі сказали їй, що доведення пологів до кінця буде "смертним вироком" для дітей.

Близнюки народилися на 126 днів раніше терміну, 4 березня 2022 року, рівно на 22 тижні вагітності; якби вони народилися хоча б на годину раніше, лікарі не зробили б жодних спроб врятувати їхнє життя.

Найбільш недоношені близнюки / Фото: guinnessworldrecords.com

За загальної ваги 750 г вони стали найлегшими під час народження близнюками в історії людства.

Більшість лікарень не реанімують недоношених дітей, народжених до 24-26 тижнів, а в деяких лікарнях цей термін може тривати до 31 тижня.

Попередніми рекордсменами були Кілі та Камбрі Еволдт зі США, які з’явилися на світ 24 листопада 2018 року на 125 днів раніше терміну.

Після успішної реанімації Адія та Адріал провели шість місяців під наглядом лікарні, протягом яких вони страждали на крововиливи у мозок, сепсис та проблеми із введенням рідини.

"Ми багато разів бачили, як немовлята мало не вмирали на наших очах", - розповіла Шакіна.

Найбільш недоношені близнюки / Фото: guinnessworldrecords.com

Адія провела 161 день у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, а через тиждень виписали Адріала.

Коли минулого року було оголошено про рекорд у їхній перший день народження, близнюки добре росли і досягли всіх показників, що відповідають їхньому скоригованому віку (їхній хронологічний вік – мінус декількість місяців, на які вони народилися раніше).

"Ми взяли за правило проводити з ними понад 10 годин на день", - сказала Шакіна. "Щодня ми бачили величезний прогрес у їхньому розвитку. Немовлята змогли подолати всі серйозні медичні проблеми, з якими вони стикнулися".

Найбільш недоношені близнюки / Фото: guinnessworldrecords.com

Наразі, коли близнюкам виповнилося два роки, вони продовжують спростовувати заяви лікарів, які стверджували, що вони матимуть тяжку інвалідність.

Їхній батько, Кевін, сказав: "Було дивно бачити, як близнюки ростуть і розкриваються їхні особистості. Вони почали говорити нові слова, співати пісні, тому цікаво бачити, як вони взаємодіють одне з одним та виходять зі своєї шкаралупи".

Адріал любить бігати, лазити та читати, а Адія добре ходить і любить музику.

"У них справді приємні стосунки одне з одним. Хоча вони часто сваряться через іграшки та книжки, вони найкращі друзі. Ми завжди бачимо, як вони крадькома обіймаються і цілуються", - поділилася мама.

Найбільш недоношені близнюки / Фото: guinnessworldrecords.com

Шакіна та Кевін сподіваються, що рекордне народження близнюків надихне на зміну політики, що дозволяє недоношеним дітям, таким як їхні малюки, отримувати медичну допомогу. "Ми дуже тішимося, що ця історія допоможе підвищити поінформованість про недоношеність, про те, як рано можуть народжуватися діти і наскільки рано вони можуть бути життєздатними", - сказав Кевін.

Нагадаємо, тіло "найвищої жінки планети" зі зростом 2,41 м зникло на пів століття. Британка Джейн Банфорд померла 1922-го у віці 26 років.

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