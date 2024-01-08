"Найбільш самотня людина на планеті": як живе чоловік у покинутому "селі-привиді" після потопу

93-річного аргентинця назвали "найбільш самотньою людиною у світі", оскільки він є єдиним мешканцем колишнього туристичного центру, знищеного потопом.

Про це пише Daily Star.

Пабло Новак виріс в Епекуені, нині жахливому селі-примарі приблизно за 480 км на південний захід від Буенос-Айреса в Аргентині. Село зникло під водою на 25 років, коли колосальна хвиля прорвала греблі під час жахливого шторму 1985 року.

Колись популярна туристична точка, де проживало 5000 осіб, знову з'явилася 2009 року після того, як рівень води впав через посушливі погодні умови, відкривши непривітну пустку, залиту сонцем, вибіленими сіллю руїнами та мертвими деревами.

Пабло Новак / Фото: Alamy Stock Photo

Коли рівень води дещо спав, 90-річний чоловік повернувся до свого рідного села, щоб доглядати свою худобу, і оселився в покинутому будинку з садом.

Новий будинок Пабло маленький, повний іржавих стільців, стосів газет і без електрики. Він був єдиним мешканцем, який повернувся до Епекуена. Навіть родина Пабло не повернулася до села, воліючи жити в сусідньому місті.

Пабло пригадав: "Я повернувся сюди, щоб залишитися зі своєю худобою. І я більше ніколи не йшов. Я був зовсім один. Весь день щодня".

Пабло Новак / Фото: Alamy Stock Photo

Але це, схоже, не турбує Пабло, який щодня гуляє селом зі своїм собакою, розповідаючи CNN, що він звик до самотності.

Він сказав: "У моєму віці я просто насолоджуюся життям, гуляючи руїнами Епекуена, сподіваючись, що хтось мене про щось запитає. Я витратив час на пошуки пляшки віскі 20-річної давнини і зрештою знайшов одну. Я випив усе сам. Щодо добрих вин, то вони нічого після себе не залишили".

Пабло Новак / Фото: Alamy Stock Photo

На піку свого розвитку Епекуен щорічно відвідували понад 20 000 туристів, причому багато хто вважав, що сільське озеро Лагуна Епекуен має цілющі властивості і може лікувати ревматизм, шкірні захворювання та депресію. Однак зараз, за словами Пабло, село приймає мало відвідувачів.

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"Років через чотири чи п'ять після повені, коли рівень води все ще був високим, сюди взагалі ніхто не приходив. Я бачив, як народжувалося це село, і бачив, як воно помирало. На мене це більше не впливає", - додав він.

Нагадаємо, жінка 35 років тому дала клятву залишатися незайманою і переїхала до пустелі. Вона відхилила 15 пропозицій шлюбу від чоловіків.

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