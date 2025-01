"Найбільш сексуально активна жінка" планує 2025 року переспати з 1000 чоловіків і 500 незайманими

Модель Енні Найт, яку називають "найбільш сексуально активною жінкою Австралії", поділилася своєю метою на 2025 рік: переспати з 1000 чоловіків і 500 незайманими. Вона заявила про це слідом за порномоделлю Лілі Філліпс.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Need To Know.

26-річна дівчина, яку звільнили з роботи через її OnlyFans, прославилася 2024 року після того, як розкрила своє насичене сексуальне життя, зокрема, переспала з 600 чоловіками і просила чоловіків заповнювати анкети перед тим, як лягти з нею в ліжко.

Після скандалу з Лілі Філліпс – моделлю OnlyFans, яка переспала зі 101 чоловіком за одну ніч – Енні планує зайнятися "масовими зніманнями". Але її щоденна цифра трохи нижча: вона прагне спати з 50 чоловіками за один день.

"Мій новий виклик на 2025 рік – переспати з 1000 чоловіків і допомогти втратити 500 цнот", - розповіла Енні з Мельбурна. "Я дуже схвильована, але трохи нервую, оскільки боюся, що буде важко знайти стільки незайманих, які захочуть взяти участь. Але я, безумовно, готова до виклику. У мене є плани обслуговувати 20-50 чоловіків за день, оскільки мій річний стрибок із 600 осіб до 1000 осіб – це досить багато. І я хочу переконатися, що зможу пройти через них усіх. Я багато чому навчилася, виконуючи свої виклики і досліджуючи свою сексуальність. Я дізналася, що секс може бути приємним і веселим, і що секс – це не лише задоволення чоловіка. Це ще й отримання задоволення. Я також дізналася, наскільки важливим є спілкування в спальні і як багато збочень існує в світі. Також було цікаво спостерігати, наскільки всі люди відрізняються одне від одного не лише розмірами, але й уподобаннями в спальні. Жоден досвід ніколи не був однаковим. І я думаю, що це дуже круто".

Енні Найт / Фото: instagram.com/anniekknight

Що стосується інших, хто хоче прийняти виклик у сексі, Енні каже, що це може бути "хвилювально".

Вона сказала: "Якщо це те, що ви дійсно хочете робити, і це вас хвилює, і ви думаєте, що це зробить вас щасливими або принесе вам якусь користь – то чому б і ні? Я знайшла це настільки просвітницьким, освітнім, таким що звільняє і захоплює. З іншого боку, очевидно, що це не для всіх, тому я б також сказала, що переконайтеся, що ви робите це з правильних причин!".

Нагадаємо, Лілі Філліпс, яка переспала зі 101 чоловіком за день, у сльозах назвала справжню причину свого вчинку. Також вона поділилася, що спонукає її створювати більш екстремальні відео.

