Найбільш татуйований вчитель у світі видалив соски і пупок: який вигляд має викладач - фото, відео

Чоловік також розповів, як його сприймають діти у школі та їхні батьки.

Вчитель, модель, виконавець та комік Сільвен Хелайн відомий як "найтатуйованіший вчитель у світі" після того, як покрив 100% свого тіла чорнилом.

37-річний чоловік із Парижа, Франція, витратив понад 70 тисяч доларів на своє перевтілення. Сільвен, відомий в Мережі як Freaky Hoody, зробив тату навіть на долонях, яснах, язику та очах.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Не так давно чоловік видалив соски та пупок. За його словами, він зробив це для того, щоб бути "гладшим полотном" для тату-майстрів.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Фото: instagram.com/freakyhoody

Сільвен, який навчає дітей молодшого шкільного віку, почав робити тату 10 років тому. Переїхавши до Лондона 2012 року, щоб викладати в коледжі Далвіч, він носив костюми та краватки та пережив особисту кризу, не знаючи, що робити зі своїм життям. Про це пише dailystar.co.uk.

Перебуваючи в Брікстоні, він помітив, що у його банкіра було татуювання на шиї, а потім помітив, що у працівника ресторану обидва рукави були татуйовані. Йому також захотілося мати малюнки на тілі.

Сільвен до перевтілення / Фото: instagram.com/freakyhoody

Протягом трьох із половиною років Сільвен покрив все своє тіло, закінчивши свій перший шар у Парижі. Наразі він закінчує другий шар татуювань, маючи намір зробити третій та четвертий.

Чоловік каже, що одного разу, коли йому буде 80 або 90 років, він стане повністю чорним, покривши себе темнішими тонами.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Сільвен також зазначив, що ніколи не помічав, щоб татуювання вплинули на його кар'єру. Він навчав дітей протягом 14 років. Зокрема, нині він працює з 29 дітьми віком від семи до 11 років.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Викладач виявляє, що дітям потрібно дві хвилини, щоб прийняти його, батькам – два дні, а бабусям та дідусям – два тижні.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Що стосується сім'ї, його батько і сестра дуже добре ставляться до його зовнішності, але Сільвен каже, що мати спочатку вагалася. Втім, жінка вже змирилася з виглядом сина.

Фото: instagram.com/freakyhoody

Нагадаємо, жінка повністю видалила собі груди та показала, який має вигляд. Також вона розповіла, навіщо це зробила.

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