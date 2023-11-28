Найбільш віддалене поштове відділення у світі щороку наймає працівників, які рахуватимуть пінгвінів

Найбільш віддалене поштове відділення у світі, яке щорічно наймає працівників, пропонує унікальну вакансію.

Про це пише ladbible.com.

Розташоване у Порт Локрой на континенті Антарктиди, так зване "Поштове відділення Пінгвіна", якому майже 80 років, належить англійцям на острові Гудьє, який приблизно розміром з футбольне поле.

Він населений сотнями пінгвінів і одночасно є музеєм, яким керує Фонд антарктичної спадщини Великої Британії. Британська благодійна організація наймає чотирьох керівників пошти для роботи та проживання на острові від листопада по березень щороку, де однією з головних характеристик роботи є здатність рахувати пінгвінів.

Вони також несуть відповідальність за моніторинг збору даних про дику природу та навколишнє середовище. Камілла Нікол, виконавча директорка фонду, підкреслила: "Жити там – досить важка робота. Ви можете працювати по 12 годин. Часу на відпочинок та релакс не так і багато".

"Поштове відділення Пінгвіна" / Фото: Getty Images

Робочі місця все ще користуються попитом. Повідомляється, що за рік було отримано 2500 заяв.

"До нас приходять люди різного віку з усього світу. Ми шукаємо людей, які у хорошій формі, витривалі та насправді люблять зустрічатися з відвідувачами", - зазначила Камілла.

Люсі Дорман, голова бази в Порт Локрой в сезоні 2019–2020, розповіла про те, наскільки складною є ця роль, зазначивши: "Нам потрібно носити з собою багато речей".

Вона пояснила, що працівникам доведеться переміщувати "коробки, відра та каністри на снігу або слизькому камінні більшу частину дня".

Дорман також зазначила, що багато часу йде на те, щоб зчищати фекалії пінгвінів з каміння.

Вона підкреслила: "Найголовніше - обрати людей, які ладнатимуть".

Нікол погодилася та продовжила: "Вам доведеться ладити, тому що вам не так просто піти одне від одного. Ми шукаємо команду: четверо людей, які можуть жити і працювати разом. Цей досвід пропонує інший погляд на світ та новий погляд на вашу роль на планеті. Ви можете спостерігати за заходом сонця і почути, як тане льодовик. Це надзвичайне місце".

Приймання заявок цього року вже завершено. Охочі спробувати себе у цій ролі можуть зробити це 2024 року.

Нагадаємо, цього року у Данії частково відкрили для публіки секретний ядерний бункер. Його існування десятиліттями трималося в таємниці.

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