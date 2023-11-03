Найбільша колекція змій у світі: де вона розташована та чим особлива (фото)

Мічиганський університет зайняв перше місце як будинок найбільшої колекції змій у світі.

Про це пише nypost.com.

Університет штату Орегон нещодавно подарував Зоологічному музею UM 45 000 екземплярів рептилій та амфібій.

Понад 30 000 із них були зміями, що майже подвоїло дослідницьку колекцію та занесло її до книги рекордів.

Колекція не відкрита для публіки, але доступна вченим із усього світу.

Найбільша колекція змій у світі / Фото: AP

Однак це не звичайний музей. "Активними та яскравими" куратори називають сотні банок, наповнених зміями та саламандрами у спирті, а також замороженими зразками тканин.

"Ці зразки є біологічною "капсулою часу", куди дослідники можуть повернутися, щоб подивитися на популяції тварин, які існували декілька десятиліть тому, щоб зрозуміти їхню генетику, їхні хвороби та багато іншого", — сказав куратор і біолог-еволюціоніст Ден Рабоскі. "Чому нас це має хвилювати? Що ж, якщо хочемо зрозуміти, як усе змінюється з часом, наприклад, як хвороби поширюються серед популяцій тварин, однією з найважливіших видів даних є ці біологічні капсули часу".

Найбільша колекція змій у світі / Фото: AP

Студенти провели частину дня, вперше розпаковуючи зразки.

"Це схоже на Різдво", — сказав на відео старшокурсник Дрю Гер, витягаючи велику банку, повну змій у рідині.

Докторка Гейлі Кровелл сказала, що колекція, що охоплює близько 50 років, показує, як змінилися види після стихійного лиха.

"Тому, якщо сталася велика подія, скажімо, кліматична подія чи зміна ландшафту, наприклад, лісова пожежа, або, можливо, певне місце існування було змінено або зруйновано, або змінилася доступність води, ми дійсно можемо відслідковувати, що ці зміни роблять з цими популяціями з плином часу на основі зразків, які ми маємо тут", — сказала вона.

Найбільша колекція змій у світі / Фото: AP

Рабоскі додав, що колекція дозволяє вченим зрозуміти, як види змінюються з часом та адаптуються до довгострокових змін, таких як погода та клімат.

У банках містяться не лише змії. Ящірки, саламандри, тритони, жаби та черепахи. Також у переохолоджених морозильниках та коробках прибули фільми про природу, лабораторні записи та польові зошити.

Нагадаємо, чоловік випадково виростив гігантський цукіні. Його довжина приголомшує.

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