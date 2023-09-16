Найбільша вершина Польщі зросла на цілий метр: як це сталося (фото)

Польський спортсмен виніс на гору, яка є найвищою точкою Польщі, камінь вагою 50 кілограмів.

Польський спортсмен і колекціонер різноманітних рекордів Войцех Соберайський зробив вершину гори Риси у Татрах вищою на цілий метр. Для цього він виніс на гору, яка є найвищою точкою Польщі, камінь вагою 50 кілограмів.

Про свій подвиг цей “польський Сізіф” повідомив на сторінці в Instagram.

За словами чоловіка, йому не подобалося, що вершина Риси має таку не круглу висоту — 2 499 метрів над рівнем моря. Після того, як він поклав на гору велетенську каменюку, її висота зросла на один метр.

Польський спортсмен Войцех Соберайський з каменем / Фото: Instagram / wojciech_sobierajski

“Відтепер найвища вершина Польщі становить 2500 метрів”, — написав Соберайський в Instagram, описуючи своє сходження, яке тривало понад дев’ять годин.

Однак, цей “подвиг” може мати сумний наслідок для підкорювача вершини.

В адміністрації Татранського національного парку вивчають ситуацію щодо ймовірного порушення природоохоронного законодавства. Якщо його буде виявлено, Войцеху Соберайському загрожує штраф.

“Я не думаю, що є чим похвалитися. Навіщо нести 50-кілограмовий камінь, коли він може загрожувати іншим туристам і тому, хто його несе”, - повідомила радіостанції RMF24 працівниця Татранського національного парку.

Польська преса повідомляє, що це не перший випадок спроби штучно підвищити офіційну висоту гори Риси 2499 метрів, щоб досягти круглого числа.

Нагадаємо, раніше чеський спортсмен випробував свою витривалість, протримавшись у планці 9 годин 38 хвилин і 47 секунд та встановивши новий рекорд книги Гіннеса.

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