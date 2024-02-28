Найбільші губи в світі: чим ризикує жінка, яка зробила за день 6 “ін’єкцій краси”

Андреа Іванова не збирається зупинятися і шукає лікаря для наступної процедури.

Андреа Іванова з Болгарії вважається володаркою найбільших у світі губ. Однак лікарі попереджають, що її експерименти з власним тілом можуть призвести до фатальних наслідків.

Про 26-річну жінку, яка, попри застереження хірурга, за один день зробила шість інвазивних процедур, розповіла Daily Mail.

Жінка витрачає шалені гроші на корекцію своєї зовнішності. Лише на наповнювач для своїх губ вона вже витратила майже мільйон гривень, а остання процедура коштувала їй більше 40 тисяч гривень.

За один сеанс у пластичного хірурга Іванова зробила формування, збільшення та подовження підборіддя, корекцію щелепи, збільшення вилиць і вкотре збільшила свої губи.

Андреа Іванова має найбільші губи в світі / Фото: Instagram @andrea88476 / Фото: Daily Mail

"Мій лікар боявся вводити мені в губи більше гіалуронової кислоти, але я була непохитною в тому, що хочу більшого і не зупинюся", – розповіла жінка на своїй сторінці в Instagram.

Блогерка зізналася, що процедура була дуже болючою і зараз їй важко їсти, але вона в захваті від отриманого досвіду, а синці й набряки пройдуть за кілька днів.

Коли Андреа вирішила провести свій “експеримент” з одночасного проведення шести процедур, її постійний лікар відмовився це робити, мотивуючи великими ризиками для здоров’я. Тому жінці довелося шукати іншого хірурга, і згодом вона знайшла його в Німеччині.

Жінка не збирається зупинятися на досягнутому результаті і вже планує наступну процедуру. Проте вже й німецькі лікарі відмовляють її, попереджаючи, що може виникнути некроз, і тоді губи доведеться просто видалити.

"Існують такі ризики, як запалення та підвищення температури тіла, особливо за одночасного приймання такої кількості препарату, але я не боюся", – поділилася Андреа.

Некроз – це відмирання тканин тіла, яке відбувається, коли порушується кровопостачання і тканини не отримують кисень та поживні речовини. Токсичні речовини, які утворюються під час некрозу, в тяжких випадках можуть стати причиною смерті.

Такий стан може виникнути внаслідок ураження радіацією, хімічних опіків або травм. У випадку Андреа надмірна кількість філерів може призвести до травматичного стискання тканин.

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