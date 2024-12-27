Найбільший у світі двигун внутрішнього згоряння використовує 250 тонн палива на день – фото

Розроблений для гігантських контейнеровозів, 14-циліндровий двотактний дизельний двигун Wärtsilä-Sulzer RTA96-C із турбонаддувом є найбільшим у світі двигуном внутрішнього згоряння.

Про це пише Oddity Central.

Заввишки тринадцять метрів, завдовжки двадцять шість метрів і вагою 2 300 тонн, 14-циліндровий Wärtsilä-Sulzer RTA96-C – це металевий монстр, гідний звання "найбільшого двигуна внутрішнього згоряння з коли-небудь створених". Один лише гігантський колінчастий вал важить 300 тонн, а кожен із 14 поршнів – 5 тонн. За 102 об/хв він розвиває потужність 108 920 к.с. (80 080 кВт) і спалює близько 250 тонн важкого мазуту на добу. Навіть у найефективнішому режимі роботи величезний Wärtsilä-Sulzer RTA96-C споживає 1 660 галонів важкого мазуту на годину.

Фінський виробник двигунів Wärtsilä вирішив побудувати найбільший у світі двигун внутрішнього згоряння, коли стало зрозуміло, що його 12-циліндрового двигуна RTA96C недостатньо для ефективної роботи таких контейнеровозів, як Emma Maersk. Але замість того, щоб будувати його з нуля, компанія просто розширила діапазон потужності перевіреного часом двигуна RTA96C до 80 080 кВт, додавши декілька додаткових поршнів.

Найбільший у світі двигун внутрішнього згоряння

Просте додавання додаткових поршнів не було легким рішенням, оскільки компанія повинна була забезпечити ефективну та безпечну роботу двигуна в цій новій конфігурації. Матеріал, з якого був виготовлений колінчастий вал, був покращений, щоб він мав достатньо крутного моменту для 14 циліндрів, але інженери також повинні були перевірити, чи має двигун достатню структурну міцність і жорсткість, щоб витримати нову конфігурацію.

Найбільший у світі двигун внутрішнього згоряння

Перший 14-циліндровий двотактний дизельний двигун Wärtsilä-Sulzer RTA96-C з турбонаддувом був виготовлений 2006 року і того ж року вступив у комерційну експлуатацію на борту Emma Maersk, найбільшого на той час контейнеровоза у світі.

Створення такого великого і складного двигуна є надзвичайно складним і ресурсоємним процесом, тому не дивно, що вартість двигунів RTA96-C перевищує 25 мільйонів доларів США.

Нагадаємо, найбільший злиток золота в історії побив 20-річний рекорд. Він має чистоту 999,9, що перевершує світові стандарти.

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