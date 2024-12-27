Найбільший у світі двигун внутрішнього згоряння використовує 250 тонн палива на день – фото

Один лише гігантський колінчастий вал важить 300 тонн, а кожен із 14 поршнів – 5 тонн.
Розроблений для гігантських контейнеровозів, 14-циліндровий двотактний дизельний двигун Wärtsilä-Sulzer RTA96-C із турбонаддувом є найбільшим у світі двигуном внутрішнього згоряння.
Про це пише Oddity Central.
Заввишки тринадцять метрів, завдовжки двадцять шість метрів і вагою 2 300 тонн, 14-циліндровий Wärtsilä-Sulzer RTA96-C – це металевий монстр, гідний звання "найбільшого двигуна внутрішнього згоряння з коли-небудь створених". Один лише гігантський колінчастий вал важить 300 тонн, а кожен із 14 поршнів – 5 тонн. За 102 об/хв він розвиває потужність 108 920 к.с. (80 080 кВт) і спалює близько 250 тонн важкого мазуту на добу. Навіть у найефективнішому режимі роботи величезний Wärtsilä-Sulzer RTA96-C споживає 1 660 галонів важкого мазуту на годину.
Фінський виробник двигунів Wärtsilä вирішив побудувати найбільший у світі двигун внутрішнього згоряння, коли стало зрозуміло, що його 12-циліндрового двигуна RTA96C недостатньо для ефективної роботи таких контейнеровозів, як Emma Maersk. Але замість того, щоб будувати його з нуля, компанія просто розширила діапазон потужності перевіреного часом двигуна RTA96C до 80 080 кВт, додавши декілька додаткових поршнів.
Просте додавання додаткових поршнів не було легким рішенням, оскільки компанія повинна була забезпечити ефективну та безпечну роботу двигуна в цій новій конфігурації. Матеріал, з якого був виготовлений колінчастий вал, був покращений, щоб він мав достатньо крутного моменту для 14 циліндрів, але інженери також повинні були перевірити, чи має двигун достатню структурну міцність і жорсткість, щоб витримати нову конфігурацію.
Перший 14-циліндровий двотактний дизельний двигун Wärtsilä-Sulzer RTA96-C з турбонаддувом був виготовлений 2006 року і того ж року вступив у комерційну експлуатацію на борту Emma Maersk, найбільшого на той час контейнеровоза у світі.
Створення такого великого і складного двигуна є надзвичайно складним і ресурсоємним процесом, тому не дивно, що вартість двигунів RTA96-C перевищує 25 мільйонів доларів США.
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