Найбільший у світі готель у формі півня: який вигляд має чудернацька будівля (фото)

Готель у філіппінській провінції Західний Негрос нещодавно був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найвища будівля у формі півня.

Про це пише Oddity Central.

Готель Rooster на курорті Campuestohan Highland Resort заввишки 35 м – це неабияке видовище. Він не лише має форму домашнього птаха, але й насправді має вигляд як гігантський реалістичний півень, що домінує над усією територією своєю величною поставою. Рікардо Кано Гвапо Тан, директор курорту, розповів журналістам, що хотів створити щось, що привертає увагу, а також віддати данину місцевій культурі, величезною частиною якої є дичина. У Negros Occidental розведенням дичини займаються мільйони філіппінців, тож він сподівається, що деякі з них захочуть провести ніч в одному з 15 номерів нового готелю з кондиціонерами.

Готель у формі півня

"У мене є бачення зробити щось дивовижне, що дійсно може залишити слід захоплення для публіки", - сказав Гвапо Тан. "Подивіться на півня, він має спокійний, величний і сильний вигляд, що відображає ставлення нашого народу. Наша індустрія вирощування бойових птахів поступається лише цукровому виробництву. Коли цукрова промисловість занепала і поставила під загрозу наші засоби до існування, саме індустрія бойових півнів піднялася над викликом".

Готель у формі півня

Будівництво готелю у формі півня розпочалося 10 червня 2023 року, а завершилося у вересні цього року.

Нагадаємо, найвищий міст у світі Бейпаньцзян височіє на 565 метрів над долиною річки. Він є першим мостом у світі, який подолав 500-метровий бар'єр, що еквівалентно 200-поверховому будинку.

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