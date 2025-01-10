Найбільший у світі кінескопний телевізор: фото, ціна і вага раритету, що шокують

Sony PVM-4300 – це надраритетний телевізор, який здобув легендарний статус найбільшого телевізора на електронно-променевій трубці (ЕПТ) з коли-небудь проданих.

Як пише Oddity Central, анонсований наприкінці 1988 року з нагоди святкування 20-річчя бренду Trinitron компанії Sony, PVM-4300 був неймовірно дорогим, виготовленим на замовлення пристроєм, про придбання якого більшість людей могли лише мріяти.

Він надійшов у продаж в Японії за роздрібною ціною 2 430 000 японських ієн (близько 17 500 доларів за курсом 1988 року) і мав передову технологію, покликану зменшити втомлювальне для очей мерехтіння та покращити чіткість зображення на великих екранах, а також 108-сантиметрову електронно-променеву трубку, найбільшу з усіх коли-небудь створених у світі.

Найбільший у світі ЕПТ-телевізор був настільки важким – 180 кг, що мав спеціальний корпус, який можна було підняти навантажувачем, а також ручки, прикручені з боків монітора для кращого захоплення. Згідно з інструкцією з монтажу від Sony, для безпечного підняття телевізора потрібно було щонайменше шість осіб.

Телевізор Sony PVM-4300 / Фото: скриншот з відео

Коли 1990 року ЕПТ-телевізор Sony PVM-4300 нарешті з'явився у Сполучених Штатах, він був не лише найбільшим у своєму роді, але й, мабуть, найдорожчим – 40 000 доларів США. Це була одна з головних причин, чому він не дуже добре продавався, і чому протягом тривалого періоду часу PVM-4300 був трохи більше, ніж міфом. Не маючи жодного реального примірника і лише декілька "реальних" фотографій, окрім вінтажних рекламних матеріалів від моменту його запуску, люди могли лише уявляти, який він мав вигляд насправді. А потім сталося диво.

22 грудня 2024 року авторитетний модифікатор ігрових консолей Shank шокував світ, опублікувавши на YouTube відео з Sony PVM-4300. За допомогою групи друзів і колег йому вдалося розшукати один із пристроїв, зображених на двох реальних фотографіях, на другому поверсі магазину в Осаці та відправити його до Сполучених Штатів, щоб почистити і відремонтувати.

Телевізор Sony PVM-4300 / Фото: скриншот з відео

Невідомо, скільки телевізорів Sony PVM-4300 було випущено, але, судячи з їхньої надзвичайної рідкості, PVM-4300 Shank може бути єдиним у світі.

Нагадаємо, найбільший у світі двигун внутрішнього згоряння використовує 250 тонн палива на день. Один лише гігантський колінчастий вал важить 300 тонн, а кожен із 14 поршнів – 5 тонн.

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