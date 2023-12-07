Найбільший у світі приватний літак: фото ультрарозкішного Боїнга 747 зі спальнею та ванною

Там є навіть золоті сходи, які приведуть на найбільшу верхню палубу у світі.

Найбільший у світі приватний літак отримав назву "Маєток, який літає" та оснащений усім необхідним для стильного розкішного відпочинку.

Про це пише The Sun.

Розкішний Боїнг 747-8 може похвалитися декількома просторими вітальнею та їдальнею, а також декількома спальнями, зокрема головною.

Найбільший у світі приватний літак / Фото: Cabinet Alberto Pinto

Цей будуар забезпечує максимальну конфіденційність, оскільки він розташований просто під носом літака і кабіною, далеко від гучних двигунів та інших спалень. Посеред кімнати стоїть велике ліжко, оброблене високоякісними матеріалами для ідеального нічного сну. У ній також достатньо місця для зберігання речей.

Найбільший у світі приватний літак / Фото: Cabinet Alberto Pinto

У спальнях також є ванні кімнати з дзеркалами, дерев'яними меблями та золотим оздобленням. Золоті сходи ведуть із головної спальні до головної вітальні, заставленої книжковими полицями відповідного кольору, витворами мистецтва на стінах та плюшевими диванами, де можна розслабитися під час далекого перельоту.

Найбільший у світі приватний літак / Фото: Cabinet Alberto Pinto

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В окремій вітальні є три дивани, які підходять для відпочинку за іграми або напоями після довгого дня польоту преміум-класу.

Найбільший у світі приватний літак / Фото: Cabinet Alberto Pinto

Хоча літак може похвалитися великим простором, він не заощаджує на стилі. Всюди можна знайти такі матеріали, як екзотичне дерево, а весь літак оснащений підсвічуванням із сенсорним екраном.

Боїнг 747-8 вперше піднявся у повітря у листопаді 2005 року. Величезний літак із розмахом крил 68 метрів може вмістити до 467 пасажирів одночасно, що більш ніж удвічі перевищує місткість літака RyanAir.

Найбільший у світі приватний літак / Фото: Cabinet Alberto Pinto

Літак обійдеться у досить кругленьку суму. За даними simpleflying.com, літак належить магнату нерухомості Джозефу Лау, чий власний капітал оцінюється більш ніж у 10,3 мільярдів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, блогер розбив літак заради переглядів на YouTube. Стало відомо, як його покарали.

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