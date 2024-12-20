Найбільший злиток золота в історії побив 20-річний рекорд: його вага і фото

Дубай, ОАЕ, який називають "містом золота", "коштовністю пустелі" та "перлиною Близького Сходу", вкотре довів, що ці прізвиська були надані йому не просто так. Його останнє приголомшливе досягнення – найбільший злиток золота.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Злиток золота, виготовлений компанією Emirates Minting Factory LLC, важить 300,12 кг, що в 20 разів перевищує вагу середнього золотого злитка.

Як провідне підприємство у регіоні в галузі виробництва дорогоцінних металів компанія поставила собі за мету вшанувати Дубай і продемонструвати свою вдячність за всю підтримку, яку вони отримали на цьому шляху.

Цей блискучий рекорд протримався майже 20 років, перш ніж був побитий дубайською компанією — на 50 кг. До цього від червня 2005 року рекорд належав Mitsubishi Materials Corporation.

Ще більш приголомшливим, ніж величезний золотий злиток, є той факт, що він має чистоту 999,9, що перевершує світові стандарти.

Найбільший злиток золота в історії / Фото: Guinness World Records

"ОАЕ відіграли величезну роль у формуванні світового ринку дорогоцінних металів, і цей рекорд – наш спосіб висловити вдячність за підтримку країни. Найбільший золотий злиток у світі – це не просто рекорд, це подарунок ОАЕ", – заявив голова Еміратського монетного двору Есса Аль-Фаласі.

Найбільший злиток золота в історії / Фото: Guinness World Records

Інші золоті рекорди:

Найбільша скульптура із суцільного золота: заввишки 3 метри і вагою 5,5 тонни золота, Золотий Будда, офіційна назва якого Пхра Пхуттха Маха Суван Патімакон, є найбільшою у світі скульптурою із суцільного золота. Найбільша золота каблучка: 2016 року компанія Mokingran Jewelry Group Co., Ltd (Китай) створила рекордну золоту каблучку вагою 82,2 кг. Її діаметр становить 79,28 см. Найбільша золота ванна: найбільшу у світі золоту ванну вагою 154,2 кг створила компанія Huis Ten Bosch Co. (Японія) 2019 року. На створення блискучої ванни пішло вісім місяців і 4 мільйони розрахункових ударів молотком. Вартість ванни – колосальні 800 млн японських єн (понад 215 млн гривень). Перший банкомат, що видає золоті злитки: нікого не здивує, що ОАЕ знову опинилися в цьому списку. Цього разу це столиця ОАЕ – Абу-Дабі. Німецька компанія Ex Oriente Lux AG запустила автомат із видавання золота 2010 року в готелі Emirates Palace Hotel. Він видавав 24-каратні золоті злитки вагою 1, 5 і 10 грамів.

Нагадаємо, нещодавно найнижча жінка у світі у свій день народження побила новий рекорд. У 31 рік Джіоті Амге здобула ще один титул.

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