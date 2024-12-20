Найбільший злиток золота в історії побив 20-річний рекорд: його вага і фото

Він має чистоту 999,9, що перевершує світові стандарти.
Дубай, ОАЕ, який називають "містом золота", "коштовністю пустелі" та "перлиною Близького Сходу", вкотре довів, що ці прізвиська були надані йому не просто так. Його останнє приголомшливе досягнення – найбільший злиток золота.
Про це пише Книга рекордів Гіннеса.
Злиток золота, виготовлений компанією Emirates Minting Factory LLC, важить 300,12 кг, що в 20 разів перевищує вагу середнього золотого злитка.
Як провідне підприємство у регіоні в галузі виробництва дорогоцінних металів компанія поставила собі за мету вшанувати Дубай і продемонструвати свою вдячність за всю підтримку, яку вони отримали на цьому шляху.
Цей блискучий рекорд протримався майже 20 років, перш ніж був побитий дубайською компанією — на 50 кг. До цього від червня 2005 року рекорд належав Mitsubishi Materials Corporation.
Ще більш приголомшливим, ніж величезний золотий злиток, є той факт, що він має чистоту 999,9, що перевершує світові стандарти.
"ОАЕ відіграли величезну роль у формуванні світового ринку дорогоцінних металів, і цей рекорд – наш спосіб висловити вдячність за підтримку країни. Найбільший золотий злиток у світі – це не просто рекорд, це подарунок ОАЕ", – заявив голова Еміратського монетного двору Есса Аль-Фаласі.
Інші золоті рекорди:
- Найбільша скульптура із суцільного золота: заввишки 3 метри і вагою 5,5 тонни золота, Золотий Будда, офіційна назва якого Пхра Пхуттха Маха Суван Патімакон, є найбільшою у світі скульптурою із суцільного золота.
- Найбільша золота каблучка: 2016 року компанія Mokingran Jewelry Group Co., Ltd (Китай) створила рекордну золоту каблучку вагою 82,2 кг. Її діаметр становить 79,28 см.
- Найбільша золота ванна: найбільшу у світі золоту ванну вагою 154,2 кг створила компанія Huis Ten Bosch Co. (Японія) 2019 року. На створення блискучої ванни пішло вісім місяців і 4 мільйони розрахункових ударів молотком. Вартість ванни – колосальні 800 млн японських єн (понад 215 млн гривень).
- Перший банкомат, що видає золоті злитки: нікого не здивує, що ОАЕ знову опинилися в цьому списку. Цього разу це столиця ОАЕ – Абу-Дабі. Німецька компанія Ex Oriente Lux AG запустила автомат із видавання золота 2010 року в готелі Emirates Palace Hotel. Він видавав 24-каратні золоті злитки вагою 1, 5 і 10 грамів.
Нагадаємо, нещодавно найнижча жінка у світі у свій день народження побила новий рекорд. У 31 рік Джіоті Амге здобула ще один титул.
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