Найбільшу на планеті золоту рибку знайшли мертвою: фото та історія Керрот

Найбільшу у світі золоту рибку знайшли мертвою, і рибальський світ розбитий горем.

Про це повідомляє Daily Star.

2022 року 42-річний Енді Гаккетт упіймав невловимого звіра вагою 30 кіло, відомого на французькому рибальському господарстві як Керрот.

Рибалка був задоволений, коли після 25 хвилин боротьби з упертою рибою він нарешті витягнув її з води і виявив, що спіймав місцеву 5-ту легенду на Блувотер-Лейкс у Шампані, Франція.

Але зараз повідомляється, що риба, якій, як вважають, було близько 20 років, померла від старості в тому ж районі. Рибалки, які залишилися спустошеними, приїжджали звідусіль, щоб зловити її, перш ніж відпустити назад в озеро.

Керрот поховали поруч з її озером у Блувотер-Лейкс, а також встановили меморіальну дошку на її честь.

Найбільша у світі золота рибка Керрот / Фото: JasonCowler/BNPS

Представник господарства сказав, що Керрот була "єдиною в своєму роді", і її смерть "розбила їм душу".

"З великим сумом ми повинні повідомити про смерть Керрот. Ми запустили її близько 20 років тому, щоб запропонувати нашим клієнтам щось новеньке для риболовлі. Цей короп сам завоював собі прихильників і славу. Він був унікальним екземпляром, і ми були дуже щасливі, що риба мешкала в нашому озері. Звістка про те, що її більше немає, розбила нам душу".

Однак, вона залишила після себе двох нащадків, один з яких вже важить 18 кг.

Власником Блувотер-Лейкс є британський рибалка Гарі Тарді. Він сказав: "Вона померла невдовзі після нересту, який є дуже стресовим періодом для коропа, і якщо ви збираєтеся втратити одного з них, то це саме той час".

Найбільша у світі золота рибка Керрот / Фото: JasonCowler/BNPS

Лі Паркер був одним з останніх, хто зловив її в липні. Він опублікував в Інтернеті: "Абсолютно жахлива новина, адже я зловив її лише декілька тижнів тому. Така трагічна втрата. Я тішуся, що спогади про неї житимуть вічно, і є ще дві риби, які продовжать її справу". Бен Соан сказав: "Такий крутий короп і, напевно, найбільш впізнавана риба в усьому світі". Джастін Кроуфут поділився: "Я мав задоволення тримати її в руках, але, на жаль, так і не зловив".

Нагадаємо, у березні цього року мисливці вбили найбільшу змію на планеті. Вона сягала понад 8 метрів завдовжки і важила 200 кг.

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