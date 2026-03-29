Найбільший букет у світі: фото і деталі

У місті Ахмедабад, Індія, встановили новий світовий рекорд, створивши гігантський квітковий букет, який неможливо підняти руками.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Інсталяцію підготувала Муніципальна корпорація Ахмедабада, і 7 січня 2025 року вона офіційно увійшла до Книга рекордів Гіннеса як найбільший букет у світі.

Композиція під назвою Unity Blossom містила 11 700 живих хризантем і стала центральною частиною щорічної квіткової виставки.

Цей масштабний артоб’єкт досяг прголомшливих розмірів — понад 10 метрів у висоту та ширину, що зробило його справжнім символом свята.

Найбільший букет у світі / © Guinness World Records

Квіткова виставка, яка влаштовується від 2013 року на набережній річки Сабармати, давно перетворилася з локальної події на популярну туристичну атракцію.

Щороку тут створюють масштабні інсталяції та скульптури з квітів, що поєднують мистецтво, культуру та традиції.

Цьогорічна тема — «Індія — сага» — була присвячена фольклору, релігії та культурній спадщині країни. Організатори прагнули через квіткові композиції показати розвиток Індії, її різноманіття та єдність.

Подія спричинила величезний інтерес: лише за перші три дні виставку відвідали понад 158 тисяч людей. Через великий наплив гостей фестиваль навіть продовжили на тиждень.

Відвідувачі залишилися у захопленні від побаченого.

Місцева мешканка поділилася враженнями:

«Я приїжджаю сюди щороку, і з кожним роком стає все краще й краще. Торік тема була іншою, але цьогорічна релігійна тема, що демонструє різноманіття культур та єдність у різноманітті, була дуже гарною… Просто дивовижно».

Сьогодні ця виставка вважається справжнім святом для любителів квітів і одним із найяскравіших зимових заходів у регіоні.

