ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Найбільший букет у світі / © Guinness World Records

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
408
Час на прочитання
2 хв
Найбільший букет у світі: фото і деталі

Масштабна інсталяція потрапила до Книги рекордів Гіннеса та стала головною подією квіткового фестивалю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

У місті Ахмедабад, Індія, встановили новий світовий рекорд, створивши гігантський квітковий букет, який неможливо підняти руками.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Інсталяцію підготувала Муніципальна корпорація Ахмедабада, і 7 січня 2025 року вона офіційно увійшла до Книга рекордів Гіннеса як найбільший букет у світі.

Композиція під назвою Unity Blossom містила 11 700 живих хризантем і стала центральною частиною щорічної квіткової виставки.

Цей масштабний артоб’єкт досяг прголомшливих розмірів — понад 10 метрів у висоту та ширину, що зробило його справжнім символом свята.

Квіткова виставка, яка влаштовується від 2013 року на набережній річки Сабармати, давно перетворилася з локальної події на популярну туристичну атракцію.

Щороку тут створюють масштабні інсталяції та скульптури з квітів, що поєднують мистецтво, культуру та традиції.

Цьогорічна тема — «Індія — сага» — була присвячена фольклору, релігії та культурній спадщині країни. Організатори прагнули через квіткові композиції показати розвиток Індії, її різноманіття та єдність.

Подія спричинила величезний інтерес: лише за перші три дні виставку відвідали понад 158 тисяч людей. Через великий наплив гостей фестиваль навіть продовжили на тиждень.

Відвідувачі залишилися у захопленні від побаченого.

Місцева мешканка поділилася враженнями:

«Я приїжджаю сюди щороку, і з кожним роком стає все краще й краще. Торік тема була іншою, але цьогорічна релігійна тема, що демонструє різноманіття культур та єдність у різноманітті, була дуже гарною… Просто дивовижно».

Сьогодні ця виставка вважається справжнім святом для любителів квітів і одним із найяскравіших зимових заходів у регіоні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie