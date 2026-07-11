Найбільший пасажирський літак у світі кардинально зміниться: фото салону майбутнього

Airbus A380 / © AFP

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Далекі авіаперельоти вже найближчими роками можуть стати зовсім іншими.

Компанія Airbus представила концепцію оновленого інтер’єру для найбільшого у світі пасажирського літака A380, який обіцяє перетворити звичайний політ на комфортний простір для відпочинку, роботи, сну і навіть занять спортом.

Нещодавно Airbus опублікувала концептуальне відео, яке демонструє, якими можуть стати авіаподорожі до 2030 року. Презентація спричинила жвавий інтерес серед користувачів Мережі, адже багато запропонованих рішень більше нагадують декорації фантастичних фільмів, ніж салон сучасного літака.

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Новий дизайн дістав назву AIRSPACE. Він передбачає повністю переосмислений інтер’єр із просторішими рядами крісел, сучасною системою освітлення та інтерактивними технологіями.

Оновлений інтер’єр Airbus A380 / © AIRBUS

Згідно з концепцією, пасажири отримають ширші ряди із трьома кріслами, а стеля салону буде обладнана великими дисплеями. На них відображатиметься маршрут польоту в режимі реального часу, а також анімовані зображення неба та хмар, що створюватимуть атмосферу більш комфортної подорожі.

Особливу увагу розробники приділили ілюмінаторам. Вони стануть інтерактивними: показуватимуть, скільки часу залишилося до завершення польоту, а за бажанням пасажирів зможуть навіть транслювати фільми.

Оновлений інтер’єр Airbus A380 / © AIRBUS

Однією з найцікавіших особливостей нового салону стануть крісла, які можна буде повертати одне до одного. Таким чином пасажири зможуть створити власний простір для спілкування або спільного відпочинку.

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Після повороту сидінь інтерактивне вікно перетворюватиметься на широкоформатний дисплей. Він підтримуватиме синхронізацію з хмарним сховищем користувача, що дозволить відкривати документи, переглядати фільми, запускати ігри або працювати з файлами практично без додаткових налаштувань.

Кожне місце також отримає власний мультимедійний центр із персональним штучним інтелектом. ШІ-помічник зможе рекомендувати оптимальні налаштування комфорту, а також допомагати замовляти їжу та напої безпосередньо до крісла одним натисканням.

Оновлений інтер’єр Airbus A380 / © AIRBUS

Airbus планує значно розширити можливості для відпочинку під час тривалих рейсів. Пасажирам запропонують спеціальні капсули для сну, які мають зробити перельоти комфортнішими та допомогти зменшити прояви джетлагу після приземлення.

Втім, найбільш незвичною частиною концепції став повноцінний тренувальний простір. У презентаційному ролику показано, як пасажири виконують присідання та інші силові вправи просто під час польоту.

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Коли в салоні настане нічний режим, дисплеї на стелі та спинках крісел автоматично змінюватимуть оформлення, демонструючи космічні пейзажі. За задумом дизайнерів, така атмосфера має сприяти швидшому засинанню та якіснішому відпочинку.

Оновлений інтер’єр Airbus A380 / © AIRBUS

Ще однією особливістю стане повноцінний бар. Пасажири зможуть у будь-який момент залишити свої місця, щоб замовити напої та провести час у спеціальній лаунж-зоні.

Усі ці рішення створювалися спільно з експертами з різних галузей. Їхнім завданням було знайти технології, які зроблять авіаподорож не просто способом дістатися пункту призначення, а окремим приємним досвідом.

Оновлений інтер’єр Airbus A380 / © AIRBUS

Концепцію планують реалізувати до 2030 року саме для літаків Airbus A380 — найбільших пасажирських авіалайнерів у світі. Двопалубний літак зазвичай перевозить від 500 до 600 пасажирів, хоча його максимальна місткість може сягати 853 людей. Саме тому новий інтер’єр має стати одним із наймасштабніших оновлень в історії цивільної авіації.

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