Найбільший торговий центр світу має 16 поверхів і 700 магазинів: де він розташований
Південнокорейський Shinsegae Centum City із площею майже 294 тисячі квадратних метрів офіційно визнаний найбільшим торговим центром у світі.
Торговий комплекс Shinsegae Centum City у Південній Кореї офіційно визнаний найбільшим торговим центром у світі. Його загальна площа становить 293 900 квадратних метрів.
Про це пише Oddity Central.
Центр розташований у місті Пусан. 2009 року він обійшов за розмірами універмаг Macy’s та відтоді утримує світовий рекорд.
Shinsegae Centum City налічує 16 поверхів і близько 700 магазинів. Однак це не лише торговий простір. Комплекс також містить:
художні галереї
ковзанку
поле для гольфу з 60 майданчиками для відпрацювання ударів
декілька кінотеатрів
традиційну корейську джимджілбанг (лазню з окремими зонами для чоловіків і жінок)
офісну вежу
громадський парк із тематикою динозаврів і піратів
Через свої масштаби центр настільки великий, що для повного огляду може знадобитися декілька днів.
Shinsegae Centum City також відзначився фінансовими показниками. Це єдиний магазин у Південній Кореї, який два роки поспіль досягав обсягу продажів у 2 трильйони вон (приблизно 1,38 мільярда доларів США).
Попри появу нових масштабних торгових проєктів у різних країнах, наразі жоден із них не перевершив пусанський комплекс за офіційно зафіксованою площею.
Нагадаємо, найшвидший ліфт у світі розганяється до 72 км/год і долає 95 поверхів за 43 секунди.