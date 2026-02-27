Найбільший торговий центр світу має 16 поверхів і 700 магазинів: де він розташований

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Торговий комплекс Shinsegae Centum City у Південній Кореї офіційно визнаний найбільшим торговим центром у світі. Його загальна площа становить 293 900 квадратних метрів.

Про це пише Oddity Central.

Центр розташований у місті Пусан. 2009 року він обійшов за розмірами універмаг Macy’s та відтоді утримує світовий рекорд.

Shinsegae Centum City налічує 16 поверхів і близько 700 магазинів. Однак це не лише торговий простір. Комплекс також містить:

художні галереї

ковзанку

поле для гольфу з 60 майданчиками для відпрацювання ударів

декілька кінотеатрів

традиційну корейську джимджілбанг (лазню з окремими зонами для чоловіків і жінок)

офісну вежу

громадський парк із тематикою динозаврів і піратів

Через свої масштаби центр настільки великий, що для повного огляду може знадобитися декілька днів.

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Shinsegae Centum City також відзначився фінансовими показниками. Це єдиний магазин у Південній Кореї, який два роки поспіль досягав обсягу продажів у 2 трильйони вон (приблизно 1,38 мільярда доларів США).

Попри появу нових масштабних торгових проєктів у різних країнах, наразі жоден із них не перевершив пусанський комплекс за офіційно зафіксованою площею.

Нагадаємо, найшвидший ліфт у світі розганяється до 72 км/год і долає 95 поверхів за 43 секунди.