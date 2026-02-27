ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Найбільший торговий центр світу має 16 поверхів і 700 магазинів: де він розташований

Південнокорейський Shinsegae Centum City із площею майже 294 тисячі квадратних метрів офіційно визнаний найбільшим торговим центром у світі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Shinsegae Centum City

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Торговий комплекс Shinsegae Centum City у Південній Кореї офіційно визнаний найбільшим торговим центром у світі. Його загальна площа становить 293 900 квадратних метрів.

Про це пише Oddity Central.

Центр розташований у місті Пусан. 2009 року він обійшов за розмірами універмаг Macy’s та відтоді утримує світовий рекорд.

Shinsegae Centum City налічує 16 поверхів і близько 700 магазинів. Однак це не лише торговий простір. Комплекс також містить:

  • художні галереї

  • ковзанку

  • поле для гольфу з 60 майданчиками для відпрацювання ударів

  • декілька кінотеатрів

  • традиційну корейську джимджілбанг (лазню з окремими зонами для чоловіків і жінок)

  • офісну вежу

  • громадський парк із тематикою динозаврів і піратів

Через свої масштаби центр настільки великий, що для повного огляду може знадобитися декілька днів.

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Shinsegae Centum City / © Getty Images

Shinsegae Centum City також відзначився фінансовими показниками. Це єдиний магазин у Південній Кореї, який два роки поспіль досягав обсягу продажів у 2 трильйони вон (приблизно 1,38 мільярда доларів США).

Попри появу нових масштабних торгових проєктів у різних країнах, наразі жоден із них не перевершив пусанський комплекс за офіційно зафіксованою площею.

Нагадаємо, найшвидший ліфт у світі розганяється до 72 км/год і долає 95 поверхів за 43 секунди.

Дата публікації
Кількість переглядів
163
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie