"Найдешевший будинок у світі" виставлений на продаж всього за долар: який він має вигляд (фото)

У Мічигані, США, будинок став вірусним після того, як був виставлений на продаж всього лише за долар.

Про це пише Insider.

Нерухомість із двома спальнями в місті Понтіак була виставлена агентом з лістингу Крісом Г’юбелом, який каже, що це місце привернуло велику увагу завдяки своїй низькій ціні.

Будинок за 1 долар / Фото: Chris Hubel/Good Company

"Що стосується відповіді, у мене були сотні телефонних дзвінків, сотні повідомлень, сотні електронних листів", - сказав чоловік, додавши, що його телефон "не припиняв дзвонити".

Будинок за 1 долар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Будівля 1956 року площею 67м² була куплена нинішнім власником за 32 400 доларів 2004 року. Відтоді вона переважно здавалася орендарям.

Будинок за 1 долар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Власники намагалася продати будинок 2011-го за 10 000 доларів, але безуспішно.

Будинок за 1 долар / Фото: Chris Hubel/Good Company

В останні роки нерухомість порожня, а нинішній власник вирішив не здавати її в оренду, і за цей час будівля сильно занепала. Зараз там є декілька шаф і стара сантехніка, на багатьох поверхнях фарба облупилася, а всюди товстий шар бруду і пилу.

Будинок за 1 долар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Власність вимагатиме серйозної реконструкції, щоб зробити її придатною для житла, але Г'юбел сказав, що це коштує витрачених зусиль, і вважає, що інвестори можуть навіть отримати прибуток від цієї власності.

Будинок за 1 долар / Фото: Chris Hubel/Good Company

"Для тих, хто виконує роботу самостійно, я сказав би, що ви, ймовірно, могли б зробити це приблизно за 25 000 доларів. Це може звучати як крадіжка, але перш ніж ви дістанете свій гаманець, майте на увазі, що будинок навряд чи буде продано за таку низьку ціну. У мене було багато людей, які просто думали, що насправді мають намір купити його за долар. І тоді будь-який інвестор, очевидно, розуміє, що вся ідея полягає в тому, що ми приймаємо пропозиції щодо нього та обираємо найвищу пропозицію", - сказав Г'юбел. "У мене була ідея продати будинок за долар протягом декількох років, і насправді у вас має бути зв'язок із клієнтом, щоб він довірив вам зробити щось подібне".

Будинок за 1 долар / Фото: Chris Hubel/Good Company

Агент очікує, що будинок буде продано приблизно за 40-50 тисяч доларів.

Нагадаємо, жінка продала будинок, щоб зменшити бюст восьмого розміру. Вона показала фото до і після пластичної операції.

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