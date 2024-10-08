Найдивніший міст у світі: примха архітекторів насправді має практичну мету (відео)

Міст Лагуна Гарсон в Уругваї тільки здається естетичною примхою, а насправді спроєктований з урахуванням вимог щодо захисту природи.

Мости можуть бути довгими, високими чи небезпечними, але в одному місці на планеті є дивний круглий міст. Йдеться про міст Лагуна Гарсон в Уругваї, всебічно прекрасний доказ, що круглі мости мають право на існування.

Про це пише IFLScience.

Хоча цей міст круглий, це не кільцева розв'язка. У нього дві напівкруглі половини, кожна з односторонньою дорогою, що підтримуються круглими бетонними стовпами.

Міст був спроєктований архітектурним бюро Rafael Viñoly Architects, яке створило цілу низку відомих будівель та споруд по всьому світу. Серед найвідоміших — 432 Park Avenue у Нью-Йорку, Японський національний стадіон у Токіо та 38-поверховий будинок 20 по Фенчерч-стріт, сумно відомий як лондонська "Пінта" з єдиною у світі власною вулицею на даху, який схожий на пивний келих.

Будівництво мосту через лагуну Гарсон коштувало 10 мільйонів доларів. На його будівництво пішло понад 450 тонн формованої сталі, 40 кілометрів тросів та 3500 кубічних метрів бетону. Його було завершено у 2015 році після року роботи.

Щоб помилуватися красою краєвиду, на мосту є спеціальна пішохідна доріжка

На перший погляд, можна подумати, що кругла форма мосту – це надмірність і примхи архітектора, але насправді така форма була обрана, щоб досягти абсолютно конкретної практичної мети.

Перш за все, лагуна Гарсон – це одне з 22 місць в Уругваї, визнаних важливими територіями проживання птахів та біорізноманіття. Тут мешкає безліч видів птахів, зокрема чилійський фламінго, а також живуть земноводні, що знаходяться під загрозою зникнення, такі як жаба Дарвіна, і розташовані найбільші в країні ділянки піщаного лісу, що зникає. Тому було важливо створити міст, який би якнайменше порушував навколишню екосистему.

"Поділ двох проїжджих частин кільцевого мосту дозволяє скоротити час, протягом якого будь-яка точка на поверхні води знаходиться в тіні в міру руху сонця по небу, і мінімізувати прилеглу область, що знаходиться під тінню, що покращує проникнення світла та його розсіювання в товщі води", – пояснили архітекторові свою ідею круглого мосту.

Крім того, конструкція мосту змушує водіїв, які проїжджають по ньому, сповільнитися, причому різними способами. Досить малий радіус повороту на мосту змушує водіїв значно знижувати швидкість. Крім того, пішохідні доріжки по обидва боки розділених смуг руху відкривають доступ до периметра моста, де будь-хто може сидіти, ловити рибу і милуватися мальовничим видом лагуни.

Нагадаємо, у Німеччині обрушився міст через дуже ретельний догляд за часів НДР. Тяжкі бетонні сегменти впали у воду в один момент і перекрили річку Ельба. Після обвалу в Дрездені вигадали, як дати уламкам мосту Карола "друге життя"

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